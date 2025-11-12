Galletas de avena y arándanos sin azúcar: una opción saludable y deliciosa que no lleva ni harina ni azúcar
Las galletas se han convertido en uno de los bocados favoritos en todo el mundo. Fáciles de preparar y versátiles, admiten una infinidad de combinaciones de ingredientes y estilos. Aunque su origen se remonta a la repostería francesa, hoy son un clásico global que se adapta a todos los gustos y momentos del día.
La receta más fácil de galletas de avena y arándanos sin harina ni azúcar
Para quienes buscan una alternativa más liviana y nutritiva, las galletas de avena y arándanos sin azúcar son una excelente opción: aportan energía, fibra y un sabor naturalmente dulce, sin necesidad de endulzantes refinados.
Si bien las galletas tradicionales suelen elaborarse con azúcar y harinas blancas, esta versión saludable reemplaza esos ingredientes por opciones integrales y naturales, logrando una textura crocante y un aroma irresistible.
Ideales para acompañar el mate, el té o el café, estas galletas son una forma práctica de disfrutar un snack casero sin culpa, cuidando el bienestar y el sabor en partes iguales.
La avena se consolidó en los últimos años como uno de los ingredientes más elegidos por quienes buscan una alimentación equilibrada. Rica en fibra, saciante y de bajo índice glucémico, se convirtió en una excelente alternativa a la harina tradicional para preparar postres y snacks más saludables.
En esta ocasión, te compartimos una receta sencilla para hacer galletas de avena y arándanos sin azúcar, ideales para disfrutar en el desayuno, la merienda o como colación. Solo necesitás siete ingredientes básicos y unos minutos de horno para obtener una opción deliciosa y sin culpa.
Ingredientes:
- 2 plátanos maduros
- 2 tazas de avena certificada sin gluten
- ½ taza de arándanos secos sin azúcar
- 2 cucharadas de aceite de coco o manteca vegetal
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Cómo hacer las galletas de avena y arándanos
- Precalentar el horno a 180°C y cubrir una bandeja con papel manteca
- Pisar los plátanos en un bol hasta obtener un puré
- Añadir el huevo, el aceite de coco, la vainilla y mezclar bien
- Incorporar la avena, la sal y mezclar hasta que todo esté integrado
- Agregar los arándanos y revolver
- Formar porciones con una cuchara, colocarlas en una bandeja y aplastar ligeramente
- Hornear entre 15 a 20 minutos hasta que los bordes estén dorados
- Retirar y dejar enfriar antes de consumir
