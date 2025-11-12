ESCUCHÁ RN RADIO
Galletas de avena y arándanos sin azúcar: una opción saludable y deliciosa que no lleva ni harina ni azúcar

Fáciles, livianas y sin azúcar, estas galletas de avena y arándanos son ideales para disfrutar un snack saludable en cualquier momento del día.

Galletas de avena

Las galletas se han convertido en uno de los bocados favoritos en todo el mundo. Fáciles de preparar y versátiles, admiten una infinidad de combinaciones de ingredientes y estilos. Aunque su origen se remonta a la repostería francesa, hoy son un clásico global que se adapta a todos los gustos y momentos del día.

La receta más fácil de galletas de avena y arándanos sin harina ni azúcar

Para quienes buscan una alternativa más liviana y nutritiva, las galletas de avena y arándanos sin azúcar son una excelente opción: aportan energía, fibra y un sabor naturalmente dulce, sin necesidad de endulzantes refinados.

Si bien las galletas tradicionales suelen elaborarse con azúcar y harinas blancas, esta versión saludable reemplaza esos ingredientes por opciones integrales y naturales, logrando una textura crocante y un aroma irresistible.

Ideales para acompañar el mate, el té o el café, estas galletas son una forma práctica de disfrutar un snack casero sin culpa, cuidando el bienestar y el sabor en partes iguales.

La avena se consolidó en los últimos años como uno de los ingredientes más elegidos por quienes buscan una alimentación equilibrada. Rica en fibra, saciante y de bajo índice glucémico, se convirtió en una excelente alternativa a la harina tradicional para preparar postres y snacks más saludables.

En esta ocasión, te compartimos una receta sencilla para hacer galletas de avena y arándanos sin azúcar, ideales para disfrutar en el desayuno, la merienda o como colación. Solo necesitás siete ingredientes básicos y unos minutos de horno para obtener una opción deliciosa y sin culpa.

Ingredientes:

  • 2 plátanos maduros
  • 2 tazas de avena certificada sin gluten
  • ½ taza de arándanos secos sin azúcar
  • 2 cucharadas de aceite de coco o manteca vegetal
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

Cómo hacer las galletas de avena y arándanos

  1. Precalentar el horno a 180°C y cubrir una bandeja con papel manteca
  2. Pisar los plátanos en un bol hasta obtener un puré
  3. Añadir el huevo, el aceite de coco, la vainilla y mezclar bien
  4. Incorporar la avena, la sal y mezclar hasta que todo esté integrado
  5. Agregar los arándanos y revolver
  6. Formar porciones con una cuchara, colocarlas en una bandeja y aplastar ligeramente
  7. Hornear entre 15 a 20 minutos hasta que los bordes estén dorados
  8. Retirar y dejar enfriar antes de consumir

Con información de Terra


