Galletas de avena y arándanos sin azúcar: una opción saludable y deliciosa que no lleva ni harina ni azúcar

Las galletas se han convertido en uno de los bocados favoritos en todo el mundo. Fáciles de preparar y versátiles, admiten una infinidad de combinaciones de ingredientes y estilos. Aunque su origen se remonta a la repostería francesa, hoy son un clásico global que se adapta a todos los gustos y momentos del día.

La receta más fácil de galletas de avena y arándanos sin harina ni azúcar

Para quienes buscan una alternativa más liviana y nutritiva, las galletas de avena y arándanos sin azúcar son una excelente opción: aportan energía, fibra y un sabor naturalmente dulce, sin necesidad de endulzantes refinados.

Si bien las galletas tradicionales suelen elaborarse con azúcar y harinas blancas, esta versión saludable reemplaza esos ingredientes por opciones integrales y naturales, logrando una textura crocante y un aroma irresistible.

Ideales para acompañar el mate, el té o el café, estas galletas son una forma práctica de disfrutar un snack casero sin culpa, cuidando el bienestar y el sabor en partes iguales.

La avena se consolidó en los últimos años como uno de los ingredientes más elegidos por quienes buscan una alimentación equilibrada. Rica en fibra, saciante y de bajo índice glucémico, se convirtió en una excelente alternativa a la harina tradicional para preparar postres y snacks más saludables.

En esta ocasión, te compartimos una receta sencilla para hacer galletas de avena y arándanos sin azúcar, ideales para disfrutar en el desayuno, la merienda o como colación. Solo necesitás siete ingredientes básicos y unos minutos de horno para obtener una opción deliciosa y sin culpa.

Ingredientes:

2 plátanos maduros

2 tazas de avena certificada sin gluten

½ taza de arándanos secos sin azúcar

2 cucharadas de aceite de coco o manteca vegetal

1 cucharada de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Cómo hacer las galletas de avena y arándanos

Precalentar el horno a 180°C y cubrir una bandeja con papel manteca Pisar los plátanos en un bol hasta obtener un puré Añadir el huevo, el aceite de coco, la vainilla y mezclar bien Incorporar la avena, la sal y mezclar hasta que todo esté integrado Agregar los arándanos y revolver Formar porciones con una cuchara, colocarlas en una bandeja y aplastar ligeramente Hornear entre 15 a 20 minutos hasta que los bordes estén dorados Retirar y dejar enfriar antes de consumir

