Lemon pie sin gluten y sin horno: una receta fresca y fácil para disfrutar

Con esta receta, disfrutar de un postre tradicional como el lemon pie es posible sin horno y sin gluten.

Lista de Ingredientes

PARA LA BASE: --

galletitas sin gluten: 200 gr

manteca fundida: 100 gr

PARA LA CREMA DE LIMÓN: --

leche condensada: 360 gr

jugo de limón: 100 ml

ralladura de limón: 1 unidad

PARA EL MERENGUE: --

claras: 3

azucar: 150 gramos

Si buscás un postre delicioso, fresco y libre de gluten, este lemon pie sin horno es la opción perfecta. Ideal para quienes quieren disfrutar de un clásico de manera más saludable y sin complicaciones en la cocina.

Paso a paso: cómo hacer lemon pie sin gluten y sin horno

  1. Preparar la base: Triturar las galletas sin gluten hasta obtener un polvo fino. Mezclar con la mantequilla derretida hasta formar una pasta. Presionar en el fondo de un molde y refrigerar por 30 minutos.
  2. Relleno de limón: Mezclar la leche condensada con el jugo y la ralladura de limón hasta obtener una crema homogénea. Verter sobre la base y alisar la superficie. Refrigerar al menos 1 hora para que tome consistencia.
  3. Merengue: Batir las claras a punto de nieve e incorporar el azúcar de a poco hasta obtener picos firmes. Colocar sobre la crema de limón.
  4. Finalización: Opcionalmente, dorar ligeramente el merengue con un soplete de cocina o dejar tal cual. Refrigerar 30 minutos más antes de servir.

Consejos

  • Para un toque extra, decorá con ralladura de limón o rodajas finas del mismo cítrico.
  • Asegurate de usar galletas certificadas sin gluten para mantener la receta apta para celíacos.
  • Este lemon pie se conserva en la nevera hasta 3 días, manteniendo su frescura y textura cremosa.

Con esta receta, disfrutar de un postre tradicional como el lemon pie es posible sin horno y sin gluten, combinando facilidad, sabor y presentación. Ideal para cualquier reunión familiar o simplemente para consentirse en casa.


