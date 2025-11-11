Lemon pie sin gluten y sin horno: una receta fresca y fácil para disfrutar

Lista de Ingredientes PARA LA BASE: -- galletitas sin gluten: 200 gr manteca fundida: 100 gr PARA LA CREMA DE LIMÓN: -- leche condensada: 360 gr jugo de limón: 100 ml ralladura de limón: 1 unidad PARA EL MERENGUE: -- claras: 3 azucar: 150 gramos

Si buscás un postre delicioso, fresco y libre de gluten, este lemon pie sin horno es la opción perfecta. Ideal para quienes quieren disfrutar de un clásico de manera más saludable y sin complicaciones en la cocina.

Paso a paso: cómo hacer lemon pie sin gluten y sin horno

Preparar la base: Triturar las galletas sin gluten hasta obtener un polvo fino. Mezclar con la mantequilla derretida hasta formar una pasta. Presionar en el fondo de un molde y refrigerar por 30 minutos. Relleno de limón: Mezclar la leche condensada con el jugo y la ralladura de limón hasta obtener una crema homogénea. Verter sobre la base y alisar la superficie. Refrigerar al menos 1 hora para que tome consistencia. Merengue: Batir las claras a punto de nieve e incorporar el azúcar de a poco hasta obtener picos firmes. Colocar sobre la crema de limón. Finalización: Opcionalmente, dorar ligeramente el merengue con un soplete de cocina o dejar tal cual. Refrigerar 30 minutos más antes de servir.

Consejos

Para un toque extra, decorá con ralladura de limón o rodajas finas del mismo cítrico.

Asegurate de usar galletas certificadas sin gluten para mantener la receta apta para celíacos.

Este lemon pie se conserva en la nevera hasta 3 días, manteniendo su frescura y textura cremosa.

Con esta receta, disfrutar de un postre tradicional como el lemon pie es posible sin horno y sin gluten, combinando facilidad, sabor y presentación. Ideal para cualquier reunión familiar o simplemente para consentirse en casa.