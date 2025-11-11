Cómo hacer bagels sin gluten en casa: receta fácil, esponjosa y sin TACC

Lista de Ingredientes premezcla sin gluten: 2 tazas levadura seca: 1 sobre azucar: 1 cucharada sal: 1 cucharadita huevos: 2 aceite neutro: 1 cucharada bicarbonato de sodio: 1 cucharadita miel: 1 cucharadita semillas de sésamo, amapola o girasol: cantidad

Los bagels, ese clásico pan redondo con un agujero en el centro, tienen su versión sin gluten y es más fácil de preparar de lo que parece. Ideal para quienes siguen una dieta libre de TACC o buscan alternativas más livianas, esta receta conserva la textura esponjosa y el sabor inconfundible del original.

Cómo hacer bagels sin gluten

Activar la levadura

Mezclar el agua tibia con el azúcar y la levadura. Dejar reposar unos 10 minutos, hasta que espume.



En un bowl, combinar la harina sin gluten y la sal. Incorporar la mezcla de levadura, el aceite y la clara de huevo.

Amasar hasta obtener una masa suave y algo pegajosa.



Cubrir la masa con un paño y dejar reposar 30 minutos en un lugar cálido.



Dividir la masa en seis porciones. Dar forma de bollito y abrir el centro con el dedo.

Dejar descansar 10 minutos más sobre una placa con papel manteca.



Hervir el agua con la miel y el bicarbonato. Cocinar los bagels durante 30 segundos por lado.

Retirar con espumadera y escurrir.



Precalentar el horno a 200 °C. Pincelar los bagels con huevo o leche vegetal, agregar semillas por encima y hornear 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.



Dejar enfriar sobre una rejilla. Se pueden cortar al medio y tostar justo antes de servir.

Tips