Cómo hacer bagels sin gluten en casa: receta fácil, esponjosa y sin TACC
El paso a paso para preparar bagels sin gluten en casa, con ingredientes simples y resultado digno de panadería.
Lista de Ingredientes
premezcla sin gluten: 2 tazas
levadura seca: 1 sobre
azucar: 1 cucharada
sal: 1 cucharadita
huevos: 2
aceite neutro: 1 cucharada
bicarbonato de sodio: 1 cucharadita
miel: 1 cucharadita
semillas de sésamo, amapola o girasol: cantidad
Los bagels, ese clásico pan redondo con un agujero en el centro, tienen su versión sin gluten y es más fácil de preparar de lo que parece. Ideal para quienes siguen una dieta libre de TACC o buscan alternativas más livianas, esta receta conserva la textura esponjosa y el sabor inconfundible del original.
Cómo hacer bagels sin gluten
- Activar la levadura
Mezclar el agua tibia con el azúcar y la levadura. Dejar reposar unos 10 minutos, hasta que espume.
- Preparar la masa
En un bowl, combinar la harina sin gluten y la sal. Incorporar la mezcla de levadura, el aceite y la clara de huevo.
Amasar hasta obtener una masa suave y algo pegajosa.
- Dejar leudar
Cubrir la masa con un paño y dejar reposar 30 minutos en un lugar cálido.
- Formar los bagels
Dividir la masa en seis porciones. Dar forma de bollito y abrir el centro con el dedo.
Dejar descansar 10 minutos más sobre una placa con papel manteca.
- Hervir los bagels
Hervir el agua con la miel y el bicarbonato. Cocinar los bagels durante 30 segundos por lado.
Retirar con espumadera y escurrir.
- Hornear
Precalentar el horno a 200 °C. Pincelar los bagels con huevo o leche vegetal, agregar semillas por encima y hornear 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.
- Enfriar y disfrutar
Dejar enfriar sobre una rejilla. Se pueden cortar al medio y tostar justo antes de servir.
Tips
- Se pueden freezar hasta por dos meses.
- Agregar cebolla deshidratada o ajo en polvo para un toque salado.
- Acompañan muy bien con queso crema sin TACC, palta o salmón ahumado.
