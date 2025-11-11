ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer bagels sin gluten en casa: receta fácil, esponjosa y sin TACC

El paso a paso para preparar bagels sin gluten en casa, con ingredientes simples y resultado digno de panadería.

Lista de Ingredientes

premezcla sin gluten: 2 tazas

levadura seca: 1 sobre

azucar: 1 cucharada

sal: 1 cucharadita

huevos: 2

aceite neutro: 1 cucharada

bicarbonato de sodio: 1 cucharadita

miel: 1 cucharadita

semillas de sésamo, amapola o girasol: cantidad

Los bagels, ese clásico pan redondo con un agujero en el centro, tienen su versión sin gluten y es más fácil de preparar de lo que parece. Ideal para quienes siguen una dieta libre de TACC o buscan alternativas más livianas, esta receta conserva la textura esponjosa y el sabor inconfundible del original.

Cómo hacer bagels sin gluten

    • Activar la levadura
      Mezclar el agua tibia con el azúcar y la levadura. Dejar reposar unos 10 minutos, hasta que espume.
    • Preparar la masa
      En un bowl, combinar la harina sin gluten y la sal. Incorporar la mezcla de levadura, el aceite y la clara de huevo.
      Amasar hasta obtener una masa suave y algo pegajosa.
    • Dejar leudar
      Cubrir la masa con un paño y dejar reposar 30 minutos en un lugar cálido.
    • Formar los bagels
      Dividir la masa en seis porciones. Dar forma de bollito y abrir el centro con el dedo.
      Dejar descansar 10 minutos más sobre una placa con papel manteca.
    • Hervir los bagels
      Hervir el agua con la miel y el bicarbonato. Cocinar los bagels durante 30 segundos por lado.
      Retirar con espumadera y escurrir.
    • Hornear
      Precalentar el horno a 200 °C. Pincelar los bagels con huevo o leche vegetal, agregar semillas por encima y hornear 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.
    • Enfriar y disfrutar
      Dejar enfriar sobre una rejilla. Se pueden cortar al medio y tostar justo antes de servir.

    Tips

      • Se pueden freezar hasta por dos meses.
      • Agregar cebolla deshidratada o ajo en polvo para un toque salado.
      • Acompañan muy bien con queso crema sin TACC, palta o salmón ahumado.

