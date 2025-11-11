Licuado de sandía y frutillas: la receta fácil para hidratarte y ganarle al calor
¿Buscás una forma rica y súper fresca de combatir las altas temperaturas? Este licuado de sandía y frutillas es tu aliado perfecto. Te traemos una receta simple, ideal para hidratarte a full, que aprovecha dos de las frutas con más contenido de agua. Preparate para un shock de frescura y sabor en minutos.
Con la llegada del calor, mantener el cuerpo hidratado es fundamental. Pero a veces, tomar solo agua puede volverse monótono. Sin embargo, existen alternativas naturales, deliciosas y cargadas de nutrientes que cumplen la misma función. Y compartimos una receta imbatible: se trata de un batido súper refrescante que es, básicamente, agua en su versión más sabrosa.
Licuado de sandía y frutilla: el poder hidratante de las frutas
El secreto de este licuado no está solo en su sabor, sino en su composición. Los ingredientes estrella son bombas de hidratación:
- Sandía: es la reina del agua, con una composición que alcanza el 93% de líquido. Además, aporta licopeno (un potente antioxidante) y vitaminas.
- Frutillas: no se quedan atrás. Estas frutas rojas contienen un 89% de agua, además de ser una fuente espectacular de Vitamina C y fibra.
Al combinarlas con el jugo de naranja, no solo sumás más Vitamina C, sino que creás una bebida isotónica natural, perfecta para recuperar energías después de un día agobiante o de hacer ejercicio.
Cómo hacer el licuado de sandía y frutillas: receta paso a paso
Esta preparación es ideal para dos personas y no te va a llevar más de 5 minutos. Es tan fácil que se va a convertir en tu bebida favorita del verano.
Ingredientes:
- 200 g de sandía (¡bien fría de la heladera!)
- 6 frutillas maduras
- 2 naranjas para jugo
Preparación:
- Prepará los líquidos: exprimí el jugo de las dos naranjas y reservalo.
- Prepará la fruta: cortá la sandía en cubos (sacale las semillas si te molestan) y lavá bien las frutillas, quitándoles el cabito verde.
- A la licuadora: poné en el vaso de la licuadora (o minipimer) el jugo de naranja recién exprimido, los cubos de sandía y las frutillas.
- Licuá: procesá todo a máxima potencia durante uno o dos minutos, hasta que no queden grumos y la mezcla esté homogénea y espumosa.
- Serví y disfrutá: servilo inmediatamente en vasos grandes. ¡Vas a ver lo refrescante que es!
Licuado de sandía y frutilla: trucos y consejos para que quede riquísimo
Para llevar este licuado a otro nivel, acá van un par de tips que no fallan:
- Efecto Frozen: si hace mucho calor y querés una textura más parecida a un granizado, podés añadir un par de cubitos de hielo a la licuadora antes de batir. O, mejor aún, congelá los cubos de sandía la noche anterior.
- ¿Extra dulce? Si la fruta no estaba tan madura y sentís que le falta un toque dulce, podés agregarle una cucharadita de azúcar, miel o el endulzante que uses habitualmente.
- El toque verde: si te animás a más, sumale 3 o 4 hojas de menta fresca antes de licuar. El aroma y el frescor extra que le da es espectacular.
Comentarios