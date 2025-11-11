Licuado de sandía y frutillas: la receta fácil para hidratarte y ganarle al calor

Con la llegada del calor, mantener el cuerpo hidratado es fundamental. Pero a veces, tomar solo agua puede volverse monótono. Sin embargo, existen alternativas naturales, deliciosas y cargadas de nutrientes que cumplen la misma función. Y compartimos una receta imbatible: se trata de un batido súper refrescante que es, básicamente, agua en su versión más sabrosa.

Licuado de sandía y frutilla: el poder hidratante de las frutas

El secreto de este licuado no está solo en su sabor, sino en su composición. Los ingredientes estrella son bombas de hidratación:

Sandía: es la reina del agua, con una composición que alcanza el 93% de líquido . Además, aporta licopeno (un potente antioxidante) y vitaminas.

es la reina del agua, con una composición que alcanza el . Además, aporta licopeno (un potente antioxidante) y vitaminas. Frutillas: no se quedan atrás. Estas frutas rojas contienen un 89% de agua, además de ser una fuente espectacular de Vitamina C y fibra.

Al combinarlas con el jugo de naranja, no solo sumás más Vitamina C, sino que creás una bebida isotónica natural, perfecta para recuperar energías después de un día agobiante o de hacer ejercicio.

Cómo hacer el licuado de sandía y frutillas: receta paso a paso

Esta preparación es ideal para dos personas y no te va a llevar más de 5 minutos. Es tan fácil que se va a convertir en tu bebida favorita del verano.

Ingredientes:

200 g de sandía (¡bien fría de la heladera!)

6 frutillas maduras

2 naranjas para jugo

Preparación:

Prepará los líquidos: exprimí el jugo de las dos naranjas y reservalo. Prepará la fruta: cortá la sandía en cubos (sacale las semillas si te molestan) y lavá bien las frutillas, quitándoles el cabito verde. A la licuadora: poné en el vaso de la licuadora (o minipimer) el jugo de naranja recién exprimido, los cubos de sandía y las frutillas. Licuá: procesá todo a máxima potencia durante uno o dos minutos, hasta que no queden grumos y la mezcla esté homogénea y espumosa. Serví y disfrutá: servilo inmediatamente en vasos grandes. ¡Vas a ver lo refrescante que es!

Licuado de sandía y frutilla: trucos y consejos para que quede riquísimo

Para llevar este licuado a otro nivel, acá van un par de tips que no fallan: