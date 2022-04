Esteban Lamothe habló de la gestión del INCAA y lo repudiaron en redes

El actor Esteban Lamothe se metió en medio de la polémica por el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA), y en redes sociales no lo perdonaron.

Sucede que, en el pasado, el reconocido intérprete apoyó públicamente al gobierno de Alberto Fernández, sobre todo en el recambio de autoridades en 2019.

Sin embargo, y en medio del conflicto que tiene apuntado a Luis Puenzo, director del Instituto, Lamothe mostró su disconformidad con esa gestión y fue agraviado en redes.

Por ese motivo, el artista declaró que «cuando apoyé a este gobierno, acá me liquidaron. Perfecto. Ahora estoy repudiando duramente a este gobierno por el horror que está pasando en el @INCAA_Argentina y también me están matando. No sirven ni para odiar».

Esa publicación le generó más de 2400 respuestas, unos 6800 me gusta y otros 750 retuits.

«No Esteban. La mayoría trabaja, realiza emprendimientos, pierde, gana sin subsidios. Pongan SU Plata, arriesguen, la cultura lo vale. Hay pibes que no comen, ahí debe ir la plata. O pedile a la jefa», fue uno de los comentarios.

Agregó otro: «Somos como vos actuando: ante cualquier situación actuamos igual».

