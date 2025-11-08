Estos son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 8 de noviembre

La diva de la televisión argentina regresa a la pantalla con una nueva mesa repleta de talento, trayectoria y conversación. Este sábado 8 de noviembre, desde las 21.30 horas, Mirtha Legrand conducirá una nueva emisión de su histórico ciclo por El Trece, producido por StoryLab.

Los invitados de esta semana

En esta oportunidad, Carmen Maura, Juan José Campanella, Fernando Bravo y Julieta Cardinali serán los invitados especiales que acompañarán a “La Chiqui” en una noche donde no faltarán las anécdotas, el humor y la reflexión sobre la actualidad del espectáculo y la cultura.

Cada uno de los invitados aporta un perfil distinto:

Carmen Maura , reconocida actriz española y figura del cine de Pedro Almodóvar, llega a la mesa de Mirtha para hablar sobre su carrera internacional.

, reconocida actriz española y figura del cine de Pedro Almodóvar, llega a la mesa de Mirtha para hablar sobre su carrera internacional. Juan José Campanella , director y guionista argentino ganador del Oscar por El secreto de sus ojos, compartirá detalles de sus nuevos proyectos.

, director y guionista argentino ganador del Oscar por El secreto de sus ojos, compartirá detalles de sus nuevos proyectos. Fernando Bravo , histórico conductor radial y televisivo, repasará su trayectoria y su mirada sobre los medios.

, histórico conductor radial y televisivo, repasará su trayectoria y su mirada sobre los medios. Julieta Cardinali, actriz de amplia trayectoria en cine y televisión, presentará sus próximos estrenos.

Un clásico que sigue vigente

Con más de cinco décadas en la televisión, Mirtha Legrand continúa siendo sinónimo de entrevistas emblemáticas y momentos televisivos inolvidables. Su programa, “La noche de Mirtha”, se emite todos los sábados a las 21.30 por El Trece, consolidándose como uno de los espacios más esperados del fin de semana.