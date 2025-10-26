Elecciones 2025: Mirtha Legrand emitió su voto y dijo que lo hizo “con ilusión”

La conductora y actriz, Mirtha Legrand, emitió su sufragio en estas elecciones 2025 en el barrio porteño de Palermo, donde expresó que “votó con ilusión” y que estaba “muy contenta”. Los detalles en esta nota.

Elecciones 2025: Mirtha Legrand dijo que votó “con ilusión”

Luego de que en mayo de este año, en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires no haya votado, Mirtha Legrand se acercó acompañada y comentó que estaba anoticiada de que cambió la forma del sufragio y que le explicaron como era la nueva boleta.

“Voto con ilusión. Estoy contenta de venir, me dan ganas de llorar, pero de alegría”, expresó. En tono chistoso, contó que se vistió “con los colores de la patria” y hasta chicaneó con el rating que tuvo en la noche del sábado con su programa.

Por último, antes de subirse a su auto para regresar a su vivienda, manifestó: “Espero que siempre haya libertad para votar”.

Elecciones 2025: hasta qué hora se puede ir a votar

Las elecciones legislativas 2025 se desarrollan con normalidad este domingo 26 de octubre 2025 a lo largo y ancho del país. Millones de argentinos acuden a las urnas para renovar parcialmente el Congreso Nacional, en una elección clave para el panorama político. Las mesas se abrieron a las 8, pero ¿hasta qué hora se puede votar?

Según lo que establece el Código Electoral Nacional, los centros de votación que abrieron sus puertas a las 8 de la mañana, cerrarán a las 18:00. Señalaron que es fundamental que los ciudadanos tengan en cuenta este horario para ejercer su derecho y deber cívico.

Con información de NA