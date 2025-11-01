Mirtha Legrand y Juana Viale revelan a sus invitados del fin de semana en El Trece

El Trece confirmó quiénes serán los invitados que acompañarán a las anfitrionas este fin de semana en La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, dos clásicos que continúan marcando el pulso de las conversaciones en la televisión argentina.

Este sábado 1° de noviembre a las 21:30, Mirtha Legrand recibirá en su emblemática mesaza a Diego Santilli, Luciana Geuna, Iliana Calabró y Débora Plager, en una noche que combinará actualidad política, periodismo y entretenimiento.

Por su parte, el domingo 2 de noviembre a las 13:45, Juana Viale se pondrá al frente de una mesa ecléctica que reunirá a L-Gante, Virginia Gallardo, Alejo García Pintos, Adriana Salonia y Nicolás Varrone. Entre la música, el espectáculo y las anécdotas personales, el programa buscará ofrecer un encuentro distendido y diverso.

Ambos ciclos son una producción de Story Lab para eltrece, y mantienen la tradición familiar que combina elegancia, actualidad y grandes invitados en cada emisión.

Fuente: Con información de El Trece / Televisión.com.ar y NA