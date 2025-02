Estrenó un adelanto de Shrek 5 y hay polémica: por qué los fanáticos están enojados

Este jueves Dreamworks estrenó un breve adelanto de Shrek 5, donde se puede ver al entrañable ogro junto con su esposa Fiona, su hija Felicia, Burro y Pinocho. Si bien el corto video de 27 segundos emocionó a algunos fanáticos, otros se indignaron al notar que los personajes han sido ligeramente cambiados.

New look at ‘Shrek 5’, including Zendaya as Shrek & Fiona’s daughter. pic.twitter.com/1acg38eF2N