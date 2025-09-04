Evangelina Anderson, la soltera más codiciada: estaría saliendo con un joven de 34 años y se reinventa tras Demichelis

Tras su reciente separación, Evangelina Anderson se convirtió en una de las solteras más codiciadas de Argentina y, según trascendió, estaría recuperando el tiempo perdido. Martín Demichelis y la modelo estuvieron en pareja por 18 años y tuvieron tres hijos.

Evangelina Anderson: “Estoy recuperando el tiempo perdido”

En las últimas horas, se conoció que Evangelina estaría conociendo gente nueva e incluso, estaría iniciando una relación casual con un joven ocho años menor que ella.

Pepe Ochoa contó en LAM la comunicación que mantuvo con Anderson, luego de ser captada visitando un departamento en reiteradas ocasiones: “Está chongueando con este chico Franco, tiene 34 años. Me lo minimizó, me dijo ‘la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí‘”.

Y sumó: “No sé si tiene otro chongo, pero está abierta a todo”.

Laura Ubfal contó que quien está detrás del cambio de actitud de la modelo, es una de sus amigas: «La que la aconsejó fue Pampita».