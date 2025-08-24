Fátima Florez y Martín Demichelis: el encuentro íntimo que tuvieron según el exasistente de la imitadora

Este domingo, en Infama (América TV), Ángel Sesarín, exasistente de Fátima Florez, sorprendió al revelar que no le llamó la atención la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Según él, la imitadora habría tenido un “encuentro” con el director técnico tiempo atrás.

El exasistente de Fátima Flores confirmó que la imitadora tuvo un encuentro íntimo con Martín Demichelis

«No me sorprende para nada la separación de Anderson y Demichelis, porque en su momento, hace diez u once meses atrás, ya se habían separado y Fátima tuvo un encuentro con Demichelis«, aseguró Sesarín, quien trabajó junto a la humorista.

Al dar más detalles sobre ese episodio, relató: «La acompañé. Eran como las 3 de la mañana, y me llama para decirme que la tenía que ir a asistir. Me levanto, voy, y cuando fuimos al departamento, él la recibió, Demichelis. Fue en Puerto Madero«.

Cuando la cronista quiso saber qué ocurrió en ese encuentro, Sesarín respondió: «No sabría decirte, porque yo me quedé esperando en el hall. Él estaba solo».

Además, agregó que Florez también se habría comunicado con Lionel Scaloni. «Después le escribió al director técnico y su mujer le dijo que se deje de bebotear con Scaloni«, comentó.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre los rumores que vinculaban a Martín Demichelis con Fátima Florez

En cuanto se arrimó a la prensa y tras comentar su agenda, Anderson explicó: “Me voy a casa porque tengo que estar en casa con los chicos”. Es que en la vivienda parecería aguardar su familia.

Al referirse directamente a la separación mantuvo una sonrisa firme, con coraza de por medio sostuvo que está “todo súper bien” y añadió: “Se dicen muchas cosas que no son, es todo en buenos términos. Estamos separados, pero todavía ni empezamos con el proceso de divorcio porque llegué hace muy poquito a Argentina”.

Respecto a la azafata Tania González Ledesma que se mostró como la amante de su ex marido, la modelo sostuvo: “Nadie piensa en mis hijos y yo si. Si yo no protejo a mis hijos, ni los periodistas, ni nadie lo va a hacer. Yo no hablo de nada que les pueda hacer ni un poco de daño a ellos”.

Por último, al ser indagada por los rumores de amorío entre el ex DT de River y Fátima Flórez, la mediática se rió e ironizó “Y yo -estoy- con -Javier- Milei, ¿No les dijeron?”.