Evangelina Anderson: «Estoy separada, pero mi familia no es un circo»
La modelo confirmó su ruptura con Martín Demichelis tras 18 años juntos y tres hijos en común.
Hace varios meses se escuchaban los rumores sobre la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, pero la pareja intentó por todos los medios continuar con el proyecto de familia que iniciaron hace 18 años.
Evangelina confirmó su separación: «no voy a dar detalles»
Finalmente, la modelo confirmó la separación y aclaró que no hay terceros en discordia y que se llevan bien: «Sí, estoy separada. Estamos muy bien, no voy a dar detalles porque hay una familia y tres hijos. Mi vida no es un show y mi familia no es un circo».
Evangelina confirmó que vivirá en Argentina junto a sus tres hijos: Bastián, Lola y Emma. “Me quedo en Argentina. Mi prioridad son mis hijos, su paz y estabilidad. Tengo muchos amigos y una familia maravillosa. Detalles no doy, pero sí hace bastante estamos separados. 18 años es mucho tiempo y estamos tratando de salir adelante, nos llevamos bien”.
La modelo no quiere dejar el divorcio en manos de abogados: «Siempre estuve tranquila, podemos arreglarlo entre nosotros porque está todo muy bien. No me estaba escapando (de la prensa), pero es un momento complicado. Me gusta darles notas y estoy muy agradecida, pero me daban un poco de miedo. Está todo bien entre nosotros y nos acomodamos. Me quedo a vivir acá, tengo muchos proyectos de trabajo».
Comentarios