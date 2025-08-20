Martín Demichelis y Evangelina Anderson decidieron poner fin a su matrimonio tras 17 años, y en un principio todo parecía darse en buenos términos. Al menos así lo aseguró ella públicamente, pero cuando hay tanto dinero de por medio, acumulado a lo largo de ese tiempo, la división se vuelve mucho más compleja y puede despertar algún que otro recelo de una de las partes.

El escandaloso divorcio que se les viene a Evangelina Anderson y Martín Demichelis: la cifra en juego

Daniel Fava en A la Tarde (América TV) brindó detalles de lo que puede este divorcio escandaloso: «Me dicen que va a ser traumático. Hay que dividir la plata, y hablamos de más de 50 millones de dólares, fruto de la carrera de elite que tuvo Demichelis en Europa».

El recorrido del futbolista en Europa fue sumamente extenso. Jugó en Alemania, España e Inglaterra, recorriendo algunos de los principales escenarios del fútbol mundial. Además, se destacó principalmente en los clubes más importantes de cada país, consolidando una carrera de elite que lo posicionó en un buen pasar económico. Claro, siempre estuvo acompañada por la modelo.

Además, explicó que los representantes del exjugador ya están al tanto y piensan que no corresponden porcentajes iguales. «Cuando la gente de Demichelis se sienta a negociar el divorcio, le dicen: ‘Mirá que hay que darle esta plata’. Para su entorno no es un 50 y 50, y tampoco para los abogados. Demichelis tiene tanto o más dinero que Icardi. Jugó en la elite de la elite», aseguró.

Evangelina Anderson explicó los motivos de la separación con Martín Demichelis

Después de 18 años de matrimonio, Evangelina Anderson confirmó públicamente su separación de Martín Demichelis. Por primera vez, la modelo habló ante las cámaras sobre el fin de la relación y aclaró desde hace cuánto tiempo están distanciados.

“Estoy separada, estamos muy bien. No voy a dar detalles tampoco porque hay tres chicos. Gracias por preocuparse y el respeto. Hace mucho sí, mi vida no es un show y mi familia no es un circo”, dejó en claro la modelo ante las cámaras del programa Intrusos (América TV).

Al ser consultada sobre si ya habían iniciado los trámites de divorcio, la modelo confirmó: “Estamos en eso”. Además, indicó que permanecerá en la Argentina acompañada por su familia y amigos más cercanos.

Sobre el fin de su matrimonio con Martín Demichelis, la modelo expresó: “18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, detalles no doy. Estoy separada, lo confirmó, ya está”.

Respecto a su vínculo con el exfutbolista y actual DT, a quien conoció en 2007 y con quien tiene tres hijos –Bastián, Lola y Emma–, Anderson se sinceró: “Nunca me escapé pero es un momento complicado. Con Martín nos llevamos bien”. Y consultada sobre una interacción en redes con un futbolista del exterior, aclaró: “A ningún jugador le pongo like”.

Evangelina y Martín se casaron en 2015, primero por civil y luego con una celebración en Pilar. Su relación, atravesó varias crisis, pero se consolidó con el tiempo y con la llegada de sus tres hijos.