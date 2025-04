¿Explotación laboral?: Qué hay detrás de Alabuga Start, la empresa que difundió Martín Ku

Los influencers y ex Gran Hermano Martín Ku y Nicolás Grosman recibieron una gran ola de críticas tras promocionar en sus redes sociales una empresa que buscaba mujeres entre 18 y 22 años para trabajar en Rusia. Varias investigaciones realizada por medios de Africa, Rusia e incluso CNN Mundo revelaron que las jóvenes son llevadas a trabajar en fábricas de armamento militar en preocupantes condiciones.

Qué revelaron las investigaciones sobre la empresa que promocionaron dos ex Gran Hermano Argentina

«Alabuga Start», la empresa que fue promocionada por dos influencers argentinos, Martín Ku y Nicolás Grosman, como una supuesta oportunidad laboral y educativa en Rusia, no es lo que promete en sus publicidades.

Según reveló una investigación de la CNN, desde hace más de un año que esta empresa rusa recluta mujeres africanas con la promesa de trabajar en la industria hotelera, para terminar ensamblando drones de ataque en terribles condiciones.

La zona de Tartaristán en Rusia, región que fue visitada por los ex Gran Hermano, se dedica a producir armas, sobre todo drones, para combatir a Ucrania. Allí no solo trabajan mujeres jóvenes africanas, sino también varones rusos, muchos de ellos menores de edad.

“El Politécnico de Alabuga está llegando realmente a los extremos, muchas violaciones de la ley, de los códigos laborales, etc… Por eso mi hijo no me cuenta nada, para que me quede callada”, le comentó una madre preocupada a la CNN. «La mujer también describió cómo su hijo fue llamado a trabajar a medianoche el fin de semana, trabajó hasta las 5:30 a.m. y fue llamado de nuevo a las 10:30 a.m«, describió dicho medio las largas jornadas laborales.

Los reclutados viven en un complejo separado con acceso limitado. Una vez que empiezan su labor para Alabuga, deben firmar un acuerdo de confidencialidad y un contrato donde dice que la fábrica produce lanchas. Como si esto fuera poco, una zona cercana a las residencias donde viven los jóvenes fue atacada por drones ucranianos en abril del 2024, según informaron medios rusos y la CNN.

Debido a esto, la empresa les sugirió a sus empleados tener una «bolsa de emergencia» con sus pertenencias más importantes, en caso de tener que escapa de un posible ataque. Desde The Reporter Ethiopia explicaron que la empresa recluta a mujeres entre 18 y 22 años mediante las redes sociales, sobre todo en Telegram, donde se les promete sueldos y condiciones laborales muy distintas a las que se encuentran una vez llegadas a Europa.

El motivo para elegir Telegram para reclutar puede llegar a ser la falta de regulaciones de dicha plataforma, a comparación de Meta, Google y Tiktok, redes sociales que en octubre del 2024 eliminaron cuentas de Alabuga Start por sospecha de fraude.

¿Por qué buscan mujeres?: la pregunta sin responder que genera preocupación

¿Por qué Alabuga Start busca mujeres jóvenes para ensamblar drones? Esta pregunta no pudo ser respondida por ninguno de los medios que investigó esta empresa. De hecho, jamás han respondido a las preguntas de la prensa.

The Reporter Ethiopia intentó recibir una respuesta a esta pregunta por parte de la embajada de Etiopía y de Rusia, pero no obtuvieron ninguna explicación. Que busquen reclutar a chicas jóvenes generó gran preocupación entre los usuarios argentinos que vieron la publicidad de Martín Ku y Nicolás Grosman, ya que para muchos es fácil suponer que este es un caso de trata de personas.

Este jueves, el periodista Adrián Pallares aseguró que una de las condiciones para ingresar en este programa de reclutamiento ruso es no tener enfermedades de transmisión sexual como VIH, sifilis o HPV, lo que aumentó más las acusaciones de explotación sexual.

Tanto Ku como Grosman fueron denunciados por Pablo Salum, activista contra las organizaciones coercitivas, quien busca que se investigue si detrás de la publicidad se encuentra una secta vinculada a trata de personas con fines de explotacin sexual

Esta no es la primera vez que dos jugadores de Gran Hermano quedan envueltos en un escándalo por promocionar empresas fraudulentas. Williams Lopez, Juliana «Furia» Scaglione, Federico «Manzana» Farias y Romina Uhrig, exparticipantes del reality, están involucrados en una causa por difundir casinos online ilegales.