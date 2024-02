Mica Viciconte habló sobre el supuesto audio de Manu Urcera maltratando a Indiana Cubero: «Me voy a guardar…»

Mientras Nicole Neumann atraviesa un soñado momento en pleno embarazo, esperando su primer hijo con Manu Urcera, la relación con Indiana Cubero, su hija mayor, aún despierta suspicacias. Ahora, fue Mica Viciconte quien habló sobre el viejo escándalo que llegó a la justicia familiar.

Es que Mica Viciconte dejó entrever que Manu Urcera habría tratado muy mal a Indiana Cubero, la primera hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, lo que habría quedado registrado en un audio. Ese material fue llevado posteriormente a la justicia, donde la adolescente dejó constancia de la supuesta mala convivencia que tendría con su madre y su nueva pareja.

Consultada por Socios del Espectáculo, Mica Viciconte señaló que por el momento “no puedo hablar de la causa. La Justicia es lenta… Cuando vos no tenés relación con un amigo o con un conocido, no vas a pretender mucho. Hay que esperar”.

Es que la familia Cubero esperaba que hubiera una sanción en esta causa contra Nicole Neumann, mientras la modelo intentaba acercar posiciones con Indiana Cubero para mejorar la relación y limar las asperezas que las llevaron a distanciarse.

En cuanto a la existencia del supuesto audio de Manu Urcera, Mica Viciconte señaló que «me voy a guardar todo lo que pueda llegar a decir. No me interesa meterme ahí».

Sin embargo, señaló que «no permito que le hablen mal a mi hijo. No, no permito. Es como que yo les hable mal a las hijas de Fabi, no se me ocurre. La pareja que yo elijo tiene que aceptar a mi hijo, como yo tengo que aceptar. Hay cosas que son súper claras» concluyó Mica Viciconte.

Cuáles habrían sido las palabras de Manu Urcera que alejaron a Indiana Cubero de Nicole Neumann

En junio del año pasado, estalló el escándalo: Indiana Cubero había ido ante la Justicia para denunciar a su mamá, Nicole Neumann, y que esta medie en un duro conflicto familiar. Entonces, la modelo se preparaba para casarse con Manu Urcera pocos meses después.

En ese contexto, se filtró un supuesto audio de Manu Urcera maltratando a Indiana Cubero, en el que se referería a la adolescente de manera despectiva.

«Otra vez estos quilombos, con esta pendeja de mierda» sería la frase completa del piloto de Río Negro, que provocó un escándalo alrededor de la familia ensamblada de Nicole Neumann.