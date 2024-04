Fabián Doman rompió el silencio ¿Lo echaron de América?

Antonio Laje dejó su puesto en “Buenos Días América” para conducir en la primera mañana de La Nación +. En su lugar, la emisora que dirige Marcelo Tinelli convocó a Fabián Doman para ponerse al frente del programa, con un formato similar, aunque con varios panelistas nuevos que llegaron para acompañar al conductor.

En el programa del pasado viernes, Fabián Doman desapareció del aire. Sus compañeros siguieron adelante con el programa porque aún quedaba mucho tiempo para que terminara. La periodista Mercedes Mendoza explicó que el conductor se había retirado porque no se sentía bien.

En otros ciclos de América detallaron que el malestar de Doman se debía a una dieta que le hizo bajar casi 10 kilos y que lo tenía bastante debilitado.

Pero este lunes el programa comenzó sin Fabián Doman y con Mercedes Mendoza al frente del ciclo. En diálogo con La Nación, el periodista explicó que desde el canal le pidieron que no fuera a su trabajo: «No estoy al aire no por decisión mía, sino del canal. En el día de ayer (domingo) me pidieron que no fuese a trabajar hasta tanto me llamen para informarme una decisión, que por supuesto respetaré, como lo he hecho siempre”.

“Nunca jamás estuvo en mi cabeza irme del canal ni tampoco dejar el programa. De hecho, estuve produciendo todo el fin de semana. Mi ida anticipada del viernes fue un hecho puntual vinculado a una situación pasajera de salud con un cuadro febril previo la noche anterior”, detalló el conductor.

En el programa LAM del viernes por la noche, al periodista lo llamaron “abandoman” al recordar las veces que abandonó proyectos laborales. En 2021 dejó la conducción de “Intratables”, en América, para convertirse en el director de Relaciones Institucionales de Edenor. Cerca de fin de año se postuló para presidente de Independiente, cargo en el que estuvo durante seis meses.

En 2023, fue convocado por El Trece para conducir “Bien de Mañana”, pero el ciclo duró pocas semanas y de un día para el otro les informaron que ya no saldrían al aire.

“Buenos Días América” con conducción de Fabián Doman comenzó el pasado 19 de febrero. El ciclo va de lunes a viernes, de 7 a 10:30 en las pantallas de América TV y A24.Su equipo estaba conformado por: Mercedes Mendoza (actualidad), Carlos Salerno (policiales), Robertino Sánchez Flecha (política), Lucio Di Matteo (economía), Fernando Carolei (redes y tecnología), Sergio Kanevsky (deportes), «Pampito» (espectáculos) y Miriam Andrioli (meteorología).

Fabián Doman explicó su salida repentina del aire en medio de su noticiero: “Por suerte se aclaró todo”

Fabián Doman finalmente esclareció el motivo de su ausencia en su programa televisivo. Adoptando una actitud transparente y comprensiva, el conductor no solo brindó una explicación sobre su falta, sino que también asumió la responsabilidad como líder del equipo.

“Por suerte todo se aclaró, yo quiero remarcar la actitud y la comprensión de todo el canal con toda esta situación. Si Dios quiere mañana ya estamos trabajando nuevamente como corresponde”, comenzó diciendo Doman en una nota con el programa A la Tarde, del, mismo canal.

En diálogo con Karina Mazzocco, el periodista explicó: “Como cabeza del grupo soy el responsable y debería haber manejado la situación, por más si hubiere una situación de salud, capaz aclararlo al aire fue lo que faltó. En ese punto me hago responsable porque soy la cabeza del grupo y le aclaré eso al canal y por suerte se aclaró todo y estamos bien”.

Para finalizar, Doman habló sobre la repercusión que tuvo esta noticia y concluyó diciendo: “El día que me tome un día de vacaciones lo voy a anunciar. Cuando me empezó a sonar el teléfono, evidentemente el programa lo miran, mañana ya vuelvo gracias a dios”.

Con información de El Trece y Noticias Argentinas