Fabiana Cantilo le curó el mal de ojo a Patricia Bullrich tras el debate: «Usted está ojeada»

En diálogo con Jorge Lanata, la candidata presidencial Patricia Bullrich reveló una insólita secuencia ocurrida tras el debate presidencial. Su prima, la cantante Fabiana Cantilo, le curó del llamado «mal de ojo».

En plena campaña presidencial, la referente de Juntos por el Cambio habló en Radio Mitre y contó detalles de su vínculo de primas con Cantilo.

“Me llamó Fabi (después del debate) y me dijo ‘aunque usted no crea’, porque nos tratamos de usted con Fabi, ‘aunque usted no crea, está ojeada. Yo sé que no cree nada, pero le estoy haciendo un trabajo’. Y ahora el ojo lo tengo bien, así que hizo un buen trabajo”, soltó Bullrich en plena entrevista.

Desde el panel de la radio se mostraron escépticos en torno a estas cuestiones, pero Bullrich hizo hincapié en el apoyo personal que estaría recibiendo de Cantilo: “Fabi Cantilo me prende velas, me hace cosas y me protege. Me dice que estoy desprotegida”.

En más de una oportunidad, la cantante de “Nada es para siempre” contó que cree en los rituales y cuestiones metafísicas. Así, habría descubierto que la candidata de Juntos por el cambio está “ojeada”.

Vale aclarar que, hasta el momento, la intérprete no ha mostrado un apoyo abierto a la campaña política de su prima.

Patricia Bullrich y Fabiana Cantilo, la anécdota en un concierto de Spinetta

En una visita de Cantilo al programa Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) en el año 2021 reveló que Patricia y ella compartían el interés y la pasión por el rock. Así rememoró la primera vez que vio un show de Luis Alberto Spinetta con ella.

“Me llevó mi prima ‘Patus’. Que me decía ‘¿a usted le gusta la música progresiva, Fabi?’. Me llevaba porque ella era la menor de los Bullrich y yo era la única hija de mi mamá. Y lo fui a ver a Spinetta y estaba como ‘guau’. Yo no entendía nada, estaba David con una túnica y los pelos largos… y yo miraba y veía a todos vestidos raros”, relató.

Al escucharla, Martín ‘Campi’ Campilongo, quien era también invitado del almuerzo, la interrumpió y le preguntó si la exministra de Seguridad era ‘”la culpable de todo”. “Sí, es la culpable de todo”, respondió Fabi entre risas.