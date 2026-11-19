Facundo Ambrosioni, el exnovio de Morena Rial y padre de Francesco Benicio, atraviesa un momento muy especial en su vida familiar. El exfutbolista se convirtió en papá por segunda vez junto a su esposa, Camila Triviño, y decidió compartir públicamente las primeras imágenes de Fausto, el nuevo integrante de la familia.

Según informaron TN y Ciudad Magazine este miércoles 18 de noviembre, Ambrosioni publicó en Instagram un álbum de fotografías para celebrar el primer mes de vida de su bebé, que nació el 18 de octubre de 2026. Entre las imágenes se destaca una postal de Francesco, el hijo que tuvo con Morena Rial, sosteniendo a su hermanito en brazos.

Facundo Ambrosioni presentó a Fausto, su segundo hijo

A través de sus redes sociales, Facundo compartió un emotivo mensaje dedicado al recién nacido.

“Fausto Ambrosioni 18/10/2026”, escribió al comienzo de la publicación, confirmando la fecha de nacimiento del bebé.

Luego expresó la emoción que sintió al volver a convertirse en padre.

“Un mes desde que conocí tu carita, desde que te tuve por primera vez en mis brazos y entendí una vez más que el amor siempre puede hacerse más grande”, manifestó.

El ex de Morena Rial también destacó la felicidad que la llegada de Fausto significó para toda su familia.

“Llegaste para llenar nuestra familia de más amor, para regalarnos nuevas sonrisas y para enseñarme, una vez más, lo hermoso que es ser papá”, agregó.

Finalmente, cerró su dedicatoria con unas palabras para el bebé y sus seres queridos: “Te amo, Faus, los amo mucho. Me hacen muy feliz”.

Las tiernas fotos de Francesco, el hijo de Morena Rial, con su hermanito

Una de las imágenes que más llamó la atención fue la de Francesco Benicio, de siete años, sosteniendo en brazos a Fausto.

En la fotografía, el hijo mayor de Morena Rial aparece sentado en un sillón, sonriente y vestido con una camiseta de fútbol, mientras sostiene cuidadosamente al recién nacido.

En otra postal se lo puede ver acompañando el cochecito de su hermano durante una salida familiar.

Las imágenes también muestran distintos momentos de Fausto junto a sus padres, Facundo Ambrosioni y Camila Triviño.

La llegada del bebé era muy esperada por Francesco, quien durante el embarazo había participado de las celebraciones familiares y demostrado su entusiasmo por convertirse en hermano mayor.

Quién es Camila Triviño, la esposa de Facundo Ambrosioni

Camila Triviño es psicóloga y está casada con Facundo Ambrosioni desde 2025. La pareja vive en Córdoba, donde también reside Francesco Benicio.

Durante el embarazo, Camila compartió diferentes publicaciones sobre la espera de su primer hijo.

Después del nacimiento, expresó su emoción por la llegada del bebé y por la experiencia de convertirse en madre.

La joven también mantiene un vínculo cercano con Francesco, con quien comparte actividades cotidianas y momentos familiares.

Ahora, con la llegada de Fausto, la pareja comienza una nueva etapa junto a los dos niños.

Cómo es la nueva vida de Facundo Ambrosioni lejos de Morena Rial

Después de su separación de Morena Rial, Facundo Ambrosioni decidió mantener un perfil más bajo y establecerse en Córdoba.

Allí vive junto a su esposa y Francesco Benicio, quien tiene fijado su centro de vida en esa provincia.

El exfutbolista también desarrolló actividades comerciales. En una entrevista anterior con DDM, de América TV, contó que tenía un local de celulares y un lavadero de autos.

En septiembre de 2026, una resolución judicial estableció que Francesco continuara residiendo en Córdoba y contempló pautas para favorecer la comunicación con su mamá.

Mientras tanto, Ambrosioni disfruta de su nueva paternidad y de la llegada de Fausto, un acontecimiento que decidió celebrar públicamente con las primeras fotografías de sus dos hijos juntos.