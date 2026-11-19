El Ejecutivo provincial elevó a la Legislatura el paquete fiscal para 2027 que establece subas del 30% en los impuestos Inmobiliario y Automotor y no presenta modificaciones sobre los Ingresos Brutos. Además, mantiene los incentivos y bonificaciones vigentes durante este año.

En el caso del Inmobiliario el proyecto explica que la actualización «se mantiene en línea» con «las proyecciones correspondientes al Relevamiento de Expectativas de Mercado para el presente ejercicio fiscal» y lo mismo con el Automotor «a efectos de amortiguar los potenciales cambios significativos en las valuaciones» que realiza la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).

El titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri aclaró que las «actualizaciones», con un tope del 30%, se aplican sobre los montos anuales de 2026, y «están tres puntos por debajo de la inflación, que ronda el 33%».

La propuesta oficial mantiene la exención del 50% del pago del impuesto para los vehículos de movilidad sustentable y destaca «el importante esfuerzo fiscal como resultado del ya consolidado grado de aceptación de este tipo de vehículos» que en los últimos cuatro años «creció más del 500% en nuestra provincia».

Con respecto a Ingresos Brutos no habrá modificaciones con las alícuotas del impuesto y mantiene la bonificación del 10% para las empresas radicadas en parques industriales «que al momento del vencimiento de la declaración jurada anterior se encuentre libre de deuda en el cumplimiento de las obligaciones fiscales ante la Agencia de Recaudación Tributaria» con el objetivo de «continuar fortaleciendo el proceso de industrialización» y «permitiendo la aplicación de valor agregado en origen a la producción».

Las actualizaciones están tres puntos por debajo de la inflación, que ronda el 33%». Alejandro Palmieri, titular de la Agencia de Recaudación.

El proyecto contempla una actualización cercana al 30% en determinados importes fijos correspondientes al Impuesto de Sellos y mantiene la alícuota del 0% para la compra de vehículos de trabajo cero kilómetro.

Incentivos y bonificaciones del paquete fiscal 2027

La propuesta del Ejecutivo mantiene la bonificación del 20% por el pago anual de los impuestos Inmobiliario y Automotor en los casos que los contribuyentes no registren deudas al 31 de diciembre de este año, mientras que la quita será del 5% cuando la partida o el dominio tenga deuda.

El porcentaje de bonificación en el pago mensual de ambos impuestos será del 5% siempre que los contribuyentes abonen en término sus obligaciones fiscales y que no posean deuda, o la misma se encuentre regularizada y se mantiene el 10% de bonificación adicional correspondiente a la adhesión al débito automático, «atento al positivo resultado que trajo aparejado no sólo para la Agencia de Recaudación, sino también a los contribuyentes».

Como regímenes especiales se mantienen los beneficios del 20% en el impuesto Automotor y del 35% en el Inmobiliario para la Región Sur. Alcanzará a todos aquellos contribuyentes o responsables del Impuesto a los Automotores que «al 30 de noviembre de 2026, tuvieren radicado el vehículo en alguna de las siguientes localidades: Comallo, Pilcaniyeu, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos, Sierra Colorada, Maquinchao, Ministro Ramos Mexía, Valcheta y Ñorquinco».

Con respecto al Inmobiliario alcanzará «a los inmuebles rurales ubicados en los Departamentos de Valcheta, 25 de Mayo, 9 de Julio, El Cuy, Ñorquinco y Pilcaniyeu».