La Federación Nacional de Docentes Universitarios anunció un nuevo paro nacional universitario para la próxima semana. La medida fue convocada en rechazo al financiamiento que se propuso en el Presupuesto 2027 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.

Nuevo paro universitario: cuándo y qué pasará con las clases en la región

El gremio universitario remarcó que el financiamiento propuesto por el Gobierno implicaría una pérdida del 33% para las casas de altos estudios. «Con el Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo, la universidad quiebra», aseguraron.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que para el año que viene harán falta 11 billones de pesos para garantizar el funcionamiento del sistema en todo el país, mientras que Nación tiene previsto asignar solo 7,3 billones.

Por este motivo se convocó a una nueva movilización para el próximo 25 de noviembre. En ese marco, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (Adunc), sindicato que nuclea a los profesores e investigadores de la institución en la región, confirmó su adhesión, por lo que se prevé un cese de actividades durante esa jornada tanto en Neuquén como en Río Negro.

«El gobierno nacional presentó un Presupuesto 2027 que no solo va por debajo de lo requerido, sino que representa un tercio menos de lo solicitado por el CIN. Faltan 3,65 billones», manifestaron desde el sector.

Asimismo, advirtieron: «El dictamen oficialista en Diputados consolida el ataque a la universidad pública y la empuja a un punto de no retorno. Defendamos los salarios, las becas, la investigación y el derecho a estudiar. El Gobierno consiguió dictamen de mayoría en Comisión y, mientras sigue sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, el proyecto propuesto condena al sistema a la quiebra».

Hacia el cierre del comunicado, reiteraron el llamado al paro para el día en que se trate la iniciativa en el Congreso. «¡Seguimos exigiendo: Milei, cumplí la ley!», concluyó el mensaje.