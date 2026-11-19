La aseguradora Horizonte mostró un fuerte crecimiento entre 2023 y 2026, tras incorporar a los trabajadores de Neuquén a su cobertura de ART. Foto: Marcelo Ochoa.

La incorporación de los empleados públicos de Neuquén a la cobertura de riesgos del trabajo (ART) modificó la dimensión de Horizonte Seguros. El acuerdo, que comenzó a regir en mayo de 2024, amplió la cantidad de trabajadores cubiertos por la aseguradora provincial y tuvo impacto en su posición dentro del mercado nacional.

En enero de 2025, este medio informó que Horizonte se había convertido en la ART con mayor cantidad de trabajadores asegurados en Neuquén. Según los datos de octubre de 2024, la compañía tenía 76.193 personas cubiertas en esa provincia, lo que representaba el 26,2% del mercado

Ahora, el balance de gestión 2023-2026 presentado ante el Directorio de la compañía muestra que la cantidad total de trabajadores cubiertos pasó de 71.962 a 164.826. El incremento fue del 129% en tres años.

El informe, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026, no discrimina cuántos de esos trabajadores corresponden a Río Negro y cuántos a Neuquén. Tampoco detalla qué participación tiene actualmente el contrato neuquino en los ingresos de la aseguradora.

Cómo cambió el patrimonio de Horizonte Seguros

La ampliación de la cobertura estuvo acompañada por cambios en los indicadores financieros. Según el balance, el patrimonio neto pasó de $3.802 millones en 2023 a $44.486 millones en 2026.

Al convertir ambos valores al dólar vendedor del Banco Nación al cierre de cada ejercicio, pasó de aproximadamente US$ 12 millones a US$ 29 millones. Esto representa un incremento cercano al 109% en moneda estadounidense.

La ganancia del último ejercicio alcanzó los $7.569 millones (US$ 5,05 millones), mientras que los ingresos por primas llegaron a $154.430 millones (US$ 102,95 millones). Las primas son los montos que pagan los clientes por las pólizas contratadas.

En cuanto a los indicadores operativos, el gasto por cada $100 de primas ingresadas se redujo de $25,6 en 2023 a $19,7 en 2026. También disminuyó la cantidad de juicios de ART en relación con los trabajadores cubiertos: pasó de 3,01 a 1,34 por cada 100 empleados asegurados, según los datos del balance.

La posición de la aseguradora en el mercado nacional

Entre junio de 2023 y junio de 2026, Horizonte pasó del puesto 55 al 35 en el ranking general de producción de seguros, que reúne a 186 compañías.

En el segmento de seguros patrimoniales y mixtos avanzó del lugar 42 al 26, entre 109 aseguradoras. En riesgos del trabajo pasó del puesto 13 al 9, dentro de un universo de 23 ART.

Otro de los cambios señalados en el informe está relacionado con la composición de su cartera de clientes. En 2023, la mayor parte de la cobranza dependía de la Provincia de Río Negro. Actualmente, esa participación se ubica entre el 30% y el 40%.

El dinero pendiente de cobro también disminuyó en relación con el activo: pasó del 44% al 22%. La compañía vinculó esta evolución con el crecimiento de su red de productores y brokers y de la cartera directa.

Qué coberturas brinda Horizonte

Además de la cobertura de riesgos del trabajo para empleados públicos de Río Negro y Neuquén, la aseguradora brinda seguros de accidentes escolares para unos 170.000 alumnos, cobertura de sepelio para más de 83.000 empleados y jubilados, y seguros por mala praxis para más de 6.600 médicos.

También cubre a unos 1.600 bomberos voluntarios durante el servicio y ofrece una cobertura todo riesgo, sin franquicia, para la flota provincial.

Las inversiones y los proyectos en Viedma

En materia financiera, Horizonte informó que cuenta con un capital de $43.644 millones (US$ 29,1 millones), frente a los $22.086 millones (US$ 14,7 millones) exigidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Las inversiones destinadas a respaldar sus compromisos pasaron de $3.476 millones en 2023 (US$ 13 millones) a $98.375 millones en 2026 (US$ 65,6 millones), calculados al dólar vendedor del Banco Nación al cierre de cada ejercicio.

Según el balance, actualmente representan el 66% del activo, frente al 29% registrado tres años atrás.

Entre los proyectos previstos para el próximo ejercicio figura la finalización de las oficinas sobre calle Moreno, en Viedma, donde la empresa busca concentrar sus operaciones. La licitación de la obra se lanzaría en las próximas semanas.

También está en marcha la renovación de los sistemas contables y de gestión de pólizas y siniestros, un proceso iniciado en mayo de 2026.

Por último, la compañía renovó su programa de reaseguro para 2026/27. En el ramo de caución, el límite de cobertura por cliente pasará de US$ 450.000 a US$ 1,5 millones.