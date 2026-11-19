Una calle arbolada, con cafés de especialidad, restaurantes, comercios tradicionales y una plaza que funciona como punto de encuentro. Esa combinación convirtió a Fernández de Enciso, en el barrio porteño de Villa Devoto, en una de las calles más atractivas del mundo. La revista internacional Time Out la ubicó en el tercer puesto de su ranking de las calles más cool de 2026, un reconocimiento que destaca la transformación urbana y gastronómica de esta zona de Buenos Aires.

Según informó El Cronista el 18 de noviembre, la elección estuvo vinculada con la identidad del barrio, su creciente oferta gastronómica y la convivencia entre negocios históricos, nuevas propuestas comerciales y actividades culturales. El reconocimiento vuelve a poner en valor una tendencia urbana: las calles que priorizan la vida de barrio y los espacios para encontrarse.

Fernández de Enciso: cómo es la calle argentina que conquistó un ranking mundial

Ubicada en Villa Devoto, en el noroeste de la Ciudad de Buenos Aires, Fernández de Enciso atraviesa parte del barrio en diagonal y se distingue por su ambiente tranquilo y su entorno arbolado.

En los últimos años, el sector experimentó una transformación impulsada por la apertura de restaurantes, cafeterías y locales comerciales que renovaron su perfil sin eliminar completamente su identidad tradicional.

Uno de sus principales atractivos es la presencia de mesas al aire libre, que permiten aprovechar la sombra de los árboles y generan una relación directa entre la gastronomía y el espacio urbano.

La combinación de vegetación, recorridos peatonales y fachadas comerciales crea un paisaje que invita a caminar, detenerse y disfrutar del barrio.

A diferencia de los grandes corredores comerciales, Fernández de Enciso mantiene una escala vinculada con la vida cotidiana, donde los encuentros entre vecinos conviven con la llegada de visitantes.

Diseño urbano y espacios verdes: las claves del reconocimiento internacional

El ranking de Time Out no se concentra únicamente en la apariencia de las calles.

Para elaborar su selección, la publicación internacional evalúa aspectos como la gastronomía, la vida nocturna, las propuestas comerciales, las actividades comunitarias y la presencia de negocios con identidad propia.

En el caso de Fernández de Enciso, uno de los factores destacados es su conexión con Plaza Arenales, uno de los espacios públicos más representativos de Villa Devoto.

La plaza funciona como centro de reunión y escenario de actividades culturales, recreativas y gastronómicas.

Su presencia contribuye a consolidar un circuito donde el espacio verde se integra con las propuestas comerciales y sociales del entorno.

Desde una mirada urbana, el atractivo del sector está relacionado con la posibilidad de combinar distintas actividades en un mismo recorrido, sin depender exclusivamente del automóvil.

Cafés, restaurantes y locales históricos: qué se puede encontrar en Fernández de Enciso

La gastronomía es uno de los motores de la transformación que experimentó esta calle porteña.

Entre los establecimientos mencionados por la publicación internacional aparecen El Pastificio de Pablos, especializado en pastas artesanales, y Casa Lucca, que cuenta con una terraza desde la cual se puede observar el movimiento de la calle.

Para quienes prefieren los cafés, una de las referencias históricas es Stylo Café, un establecimiento tradicional del barrio reconocido por su valor cultural.

También se destacan Atelier Fuerza y Dominga, dos propuestas que combinan café de especialidad y pastelería.

El circuito comercial se completa con la Gran Galería Devoto, un paseo histórico que forma parte de la identidad del sector.

La convivencia entre establecimientos tradicionales y nuevas aperturas es uno de los rasgos que explican el reconocimiento internacional.

Plaza Arenales, el corazón verde de Villa Devoto

Uno de los puntos más atractivos del recorrido es Plaza Arenales, un espacio verde que concentra buena parte de la actividad social del barrio.

Además de ser un lugar de descanso y encuentro, la plaza recibe distintas propuestas culturales y recreativas durante el año.

Entre ellas aparecen la Feria del Distrito del Vino, encuentros deportivos, funciones de cine al aire libre y espectáculos musicales.

Estas actividades contribuyen a que el espacio público tenga vida durante distintos momentos del día y de la semana.

La cercanía entre la plaza, los comercios y las propuestas gastronómicas permite organizar recorridos a pie y disfrutar de una experiencia urbana que combina naturaleza, arquitectura y vida social.

Por qué una calle de barrio puede competir con las grandes avenidas del mundo

La elección de Fernández de Enciso refleja una manera de valorar los espacios urbanos que va más allá de los grandes edificios y las obras monumentales.

En lugar de destacar exclusivamente avenidas famosas o distritos comerciales de gran escala, el ranking reconoce calles que conservan una identidad particular y ofrecen experiencias vinculadas con la vida cotidiana.

La presencia de árboles, los espacios para caminar, los cafés de cercanía y las actividades culturales son parte de esa identidad.

En Villa Devoto, la renovación gastronómica y comercial convive con una estructura barrial tradicional, donde las plazas y los espacios de encuentro continúan ocupando un lugar central.

El tercer puesto obtenido por Fernández de Enciso demuestra que el atractivo de una ciudad también puede encontrarse en sus calles más cotidianas: aquellas que combinan diseño urbano, naturaleza y una vida social activa.