Cinco empresas presentaron ofertas para ampliar el Colector Pluvioaluvional del Oeste de Neuquén. La apertura de sobres de la Licitación Pública N° 02/2026 se realizó este martes y permitirá avanzar con una obra presupuestada en más de $24.000 millones.

Tras la apertura de los sobres técnicos y económicos, las actuaciones pasarán por las verificaciones administrativas correspondientes. Luego serán remitidas a la Comisión de Análisis de Ofertas, que tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas y la elaboración del dictamen.

Las empresas que buscan ampliar el Colector Pluvioaluvional del Oeste

El gobierno de Neuquén informó que las propuestas corresponden a ECODYMA Empresa Constructora S.A., DINALE S.A., Consorcio de Cooperación SERVIPET–COARCO, POSE S.A. y la Unión Transitoria conformada por Edificios Comahue S.R.L. y COCYAR S.A.

El presupuesto oficial es de $24.158.277.711, calculado a valores de mayo de 2026. El plazo previsto para completar los trabajos es de 900 días corridos.

La convocatoria a licitación fue autorizada por el gobernador Rolando Figueroa. El proyecto contempla ampliar la infraestructura de drenaje de la capital provincial, con intervenciones en distintos sectores del oeste neuquino.

Los tramos del colector y las obras previstas hacia el arroyo Durán

La intervención incluye la ejecución de los tramos V, IV y III del Colector Pluvioaluvional del Oeste. También contempla una obra de control y derivación hacia el Canal Solalique y un sector del arroyo Durán, entre la desembocadura del colector y la calle Solalique.

Los trabajos apuntan a mejorar la capacidad de conducción del sistema frente a las tormentas intensas que afectan las cuencas aluvionales del oeste. El agua que se acumula en esos sectores converge en el colector y requiere una infraestructura adecuada para su escurrimiento.

Con la ampliación se busca fortalecer la conducción y descarga de los caudales hacia el arroyo Durán, además de adecuar el funcionamiento del drenaje existente. La intervención está vinculada con la necesidad de prevenir anegamientos ante episodios de precipitaciones intensas.

Otro aspecto previsto es compatibilizar los caudales derivados al arroyo Durán con las condiciones de diseño del proyecto de Reactivación, Sistematización y Saneamiento del Arroyo Durán (RESySAD), que actualmente se encuentra en ejecución.