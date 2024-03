Murió la creadora de «Los Backyardigans» Janice Burgess a los 72 años

Janice Burgess, creadora de la serie animada infantil Backyardigans y directora de Las Pistas de Blue, murió este domingo a los 72 años en la ciudad de Nueva York. Así lo anunció su amigo y colaborador Fracaswell Hyman en un sentido posteo en Instagram.

«Conocí a Janice Burgess cuando mi carrera recién empezaba, yo era escritor en Gullah Gullah Island y ella fue asignada como nuestra ejecutiva a cargo de la producción. En lugar de una supervisora, se convirtió en una amiga. Ella reconoció mi magia antes que yo lo hiciera y se aseguró de que estuviera en la habitación y bajo consideración para muchos de los espectáculos que aparecieron en mi camino» contó el escritor en el posteo.

«Janice creó Los Backyardigans y guió muchos otros shows para Nickelodeon, Sesame Workshop, Disney y Apple TV. Sus críticas a mis guiones/historias fueron astutas, claras y constructivas, y realmente le agradezco por eso» continuó Hyman

«Hicimos shows juntos, chusmeamos juntos y ¡Como nos reímos! Te voy a extrañar, mi querida amiga, descansa en paz» concluyó el escritor.

Quién era Janice: su paso por Nicklodeon y las importantes series donde trabajó

Janice era oriunda Pittsburgh, Pensilvania donde nació un 1 de marzo de 1955. Realizó sus estudios en la Ellis School de donde egresó en 1974. Uno de sus primeros trabajos en el mundo del espectaculo lo realizó para Children’s Television Workshop, donde trabajó en programas como «El escritor fantasma» y «3-2-1 Contacto».

Su historia en Nickelodeon comenzó en 1995 cuando se incorporó como ejecutiva a cargo de la producción en Nick Jr, sección dedicada el publico preescolar. Fue en este rol donde trabajó en series muy recordadas como «Las Pistas de Blue» y «La ventana de Allegra». También fue escritora y directora creativa de Winx Club, serie que recientemente fue tomada por Netflix para realizar un live-action.

En 1998 creó un show titulado «Me and My Friends» (yo y mis amigos). El proyecto no prosperó,pero la escritora lo reformuló y se terminó convirtiendo en el dibujo animado Backyardigans, que marcó a toda una generación de niños.

Con esta serie Burgess afirmó que buscaba que inspirar a los niños a que usaran su imaginación para divertirse. Además, dijo que se inspiró en su propia infancia para crear a los Backyardigans.

Si bien no hay causa de muerte oficial, su amigo personal Brown Johnson, le afirmó al New York Times que falleció por cáncer de mama.