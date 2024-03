Lali Esposito acusada de traicionar a Marcelo Polino: «Se portó muy mal conmigo»

Anoche, el conductor de televisión Marcelo Polino visitó LAM, el programa de Ángel De Brito e hizo una revelación que sorprendió a todos: esta peleado con Lali Espósito.

Durante el programa transmitido por América TV, De Brito le consultó a Polino que pensaba sobre el cruce entre la cantante y el actual presidente. “Mirá, yo estoy distanciado de Lali con un tema previo a esto. No quiero opinar precisamente de la pelea con el presidente porque va a estar teñida de los rencores que vos conoces y que yo tengo hacia la gente. Yo soy muy rencoroso y Lali se portó muy mal conmigo” confesó el periodista.

Las panelista se sorprendieron mucho y Marcelo dio más detalles: «Lo cuento porque lo hablé con ella. Hace diez años ella me viene a buscar para que yo sea el padrino del fandom, entonces la acompaño en los comienzos. Empiezo una relación maravillosa. Una chica súper talentosa, súper laburadora.»

“Viste que tiene un fandom de nueve millones de personas, entonces a las cuatro de la mañana me llamaba diciéndome que había que votar, que estaba nominada para tal premio. Acompañaba porque me divertía y porque era buena onda” continuó confesando el conductor.

Luego, contó como comenzó uno de los primeros conflictos que tuvieron. “Cuando yo voy a Telefe a hacer el embajador de La Voz, yo tenía un programa pegado al de La Voz. Un día salgo de ahí y le dije ‘Lali, te necesito, ¿me hacés la gamba?’. Y me dijo ‘Bueno, dejame ver’, pero no vino nunca” contó.

“Puede decidir no ir, pero, en cambio, Marley, de quien no soy amigo, un día yo lo necesité y se había ido a Ushuaia, pero vino del avión directamente. Lali me dijo que no podía porque estaba haciendo música y que me iba a hacer un Zoom. No pasa nada, podés no tener ganas, estás superada por el éxito y no pudiste venir” dijo el periodista.

Sin embargo confesó que «la gota que rebalsó el vaso» fue el conflicto que la intérprete de «Disciplina» tuvo con Nacha Guevara.

“Se portó muy mal con ella y Nacha nunca lo contó. Hasta me dio bronca que haya salido a pedir disculpas porque ella lo dio vuelta todo” confesó, a lo que el conducto le pidió que cuente como fue la situación.

“Cuando Nacha escribe el tema ‘Te vas al carajo’ me dijo ‘a mi me gustaría hacerlo con Lali’ entonces yo la llamé, le dejé un mensaje diciéndole que Nacha quería hablar con ella y nunca me contestó” explicó.

«Yo vuelvo a poner mi lado de Polino bueno porque yo soy malo pero tengo un lado bueno. Pensé bueno, era la época de las fiestas, tenes 300 mensajes se te pasó el mio. Pasan 15 días y Nacha me dice ‘¿Lali no te contestó?’ entonces habló con Majo, la mamá» continuó.

Luego contó que Guevara fue al programa de Fer Dente y en el dijo «Algunas se marean» y la nombró a la cantante, hecho que hizo que sus fanáticas insultaran a la directora teatral. «Entonces agarra y después me llama ella (Espósito) le digo ‘mira revisa el chat y acá está toda la explicación, yo no tengo nada que explicarte. Que tengas éxito con tu carrera. Por eso no quiero opinar respecto a lo que pasó con el presidente» concluyó Polino.