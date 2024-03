La muerte de Diego Maradona: los impactantes chats que publicó Dalma antes de la audiencia clave

Dalma Maradona se refirió a la muerte de Diego y compartió los chats que Maxi Pomargo, cuñado de Matías Morla, mantuvo con el médico Leopoldo Luque, días antes de la muerte del astro.

En los mensajes se desprende que el círculo que estuvo a cargo de Diego quería evitar que Maradona estuviera cerca de sus hijas para no poner en riesgo los «beneficios» que obtenían estando a cargo de El Diez.

En las redes, Dalma Maradona también subió una conversación entre Nicolás Taffarel y Leopoldo Luque en la que los dos admiten que el astro no estaba bien de salud.

“Ni Gianinna ni yo vamos a parar. Nunca. A mí me van a tener que matar para que me quede callada. Ustedes sigan operando en los medios con sus payasos pagos, que lo único que dejan a la vista es el miedo que tienen de que se descubra la organización y ese desastre que hicieron”, escribió Dalma.

Según detallaron en A la tarde, el programa de América TV, este miércoles se realizará una audiencia clave por la muerte de Diego Maradona. Allí se confirmaría cuando será el inicio del juicio oral y público.

«Me voy a dormir creyendo que vas a tener la justicia que te mereces. Sé perfectamente que no estamos solas, hay un pueblo que pide y seguirá pidiendo justicia por vos. Me escribe gente de todo el mundo, gracias por tantos mensajes de amor. ¡No vamos a aflojar, quédense tranquilos!», cerró Dalma en su red social Instagram.

La muerte de Diego Maradona: quiénes son los imputados

Los ocho acusados que llegan a juicio por la muerte de Diego Maradona, ocurrida en noviembre del 2020 son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Dahiana Madrid; la médica coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros de Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna. Enfrentan penas de hasta 25 años.

Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez, en Tigre. Según la autopsia, Diego murió por una insuficiencia cardíaca aguda, congestiva y crónica, que le generó un edema agudo de pulmón.