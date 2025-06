Fátima Flórez y Yuyito González tuvieron un encuentro inesperado en el aeropuerto

Un momento inesperado se vivió en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde Fátima Florez y Yuyito González, exparejas del presidente Javier Milei, coincidieron justo antes de abordar un vuelo con destino a Miami. Lejos de evitarse, ambas se saludaron de manera cordial, dejando de lado cualquier tensión del pasado.

El cruce fue revelado por Ángel de Brito en su programa LAM, donde presentó el hecho como parte de un enigmático: “Ellas se odian”; “Se encontraron en Ezeiza, situación hamburguesa, situación viaje”; “Compartieron un amor. La menos talentosa es la última, la más talentosa fue la anterior”, lanzó el conductor antes de confirmar los nombres de las protagonistas.

Cada una con un destino distinto

Según detalló De Brito, si bien compartieron el mismo vuelo, ambas viajan por motivos diferentes: “Una va a un encuentro, y la otra a recibir un premio”, explicó.

El programa mostró luego imágenes de las dos en un local de comidas rápidas dentro del aeropuerto, sentadas en mesas separadas pero muy próximas.

La escena no pasó desapercibida para quienes presenciaron el momento, considerando el historial mediático que ambas figuras mantienen en relación con el presidente.

“Yuyito estaba total denim y Fátima de negro. El saludo fue breve y cordial pero no se soportan, no se bancan, no se quieren», explicó el conductor.