Fede Bal: “Puedo entregarte todo mi amor solo una noche”

Fede Bal volvió a generar polémica con sus declaraciones y, en un streaming, el actor reflexionó sobre el amor, el deseo y las relaciones sin etiquetas, dejando frases que rápidamente se viralizaron en redes como: “Puedo entregarte todo mi amor solo una noche”, dejando de lado los estigmas monógamos.

Fede Bal: “No creo en el control, creo en el disfrute»

“Ella no tiene la necesidad de darme nada más que esa noche. Si nos gusta, podemos repetir la semana que viene. Eso no te habilita a vos del otro lado a preguntarme qué hago mañana, qué hiciste, por qué no me respondiste o con cuántas más estás, esas son preguntas que ya no se hacen. Yo estoy en un momento así”, expresó Fede con total sinceridad.

El hijo de Carmen Barbieri se mostró convencido de que está viviendo una etapa de su vida sin presiones ni compromisos formales, en la que prefiere los vínculos espontáneos y honestos.

“No creo en el control, creo en el disfrute. Si hay amor y respeto, no hace falta más”, agregó durante la charla.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, especialmente porque muchos las relacionaron con su historia con la conductora Evelyn Botto, con quien mantuvo un vínculo afectivo abierto y sin rotular. En su momento, ambos habían reconocido públicamente que se trató de una relación “distendida” y basada en la libertad mutua.

Con este nuevo testimonio, Fede parece consolidar una etapa más madura y consciente, en la que prioriza la autenticidad sobre las convenciones.