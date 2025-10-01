Fede Bal se olvidó de Evelyn Botto: estuvo a los besos con una notera en el after party de los Martín Fierro

Tras ganar el Martín Fierro al Mejor Programa de Viaje y Turismo, Fede Bal fue captado por las cámaras a los besos y bailando en el after party de la premiación con una mujer que no es Evelyn Botto.

“Fede Bal y una chica misteriosa a los besos furiosos en el after de los Martín Fierro”, comentaron en el streaming «Love».

“Me dijo que estaba soltero”: la cronista que se besó con Fede Bal contó detalles del encuentro

La mujer que compartió la noche con el hijo de Carmen Barbieri fue identificada como Juli Roque, cronista de Los Profesionales de Siempre.

Durante el ciclo que conduce Flor de la V en Canal 9, la movilera habló sobre su encuentro con el conductor, detallando como inició el coqueteó.

“Nos dimos un par de besos y me dijo que está soltero”, sostuvo. “Creo que bailamos, me dijo que era muy linda y me chamuyó. Me dijo ‘ponete los lentes’”, reveló sobre el video que círculo en redes sociales.

Finalmente, aclaró que no pasó la noche con él: “Nos quedamos un rato más y me acompañó a que me tomará un auto y él se quedó a dormir en el Hilton”.