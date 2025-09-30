El guiño de Fede Bal a su padre y a Los Simuladores

Fede Bal subió al escenario a recibir su premio Martín Fierro a la televisión 2025 en la categoría «Viajes/Turismo» por el ciclo “Resto del Mundo” y sorprendió con su discurso porque sacó un encendedor y dijo una frase que no tenía mucha relación con su agradecimiento.

Fede Bal sorprendió en los Martín Fierro: encendedor en mano y un guiño a su padre Santiago

«Por último, quiero agradecer a unas personas que yo creo que ellos saben en este momento a quién me refiero, gracias», dijo el actor y conductor, sembrando un misterio que rápidamente fue develado en redes.

Las líneas las dijo en homenaje a su padre, Santiago Bal, recordando sus palabras en una escena de «Los Simuladores», donde se puede ver al actor presentando premios en una gala y encendiendo el fuego sobre el escenario.