ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

El guiño de Fede Bal a su padre y a Los Simuladores

El conductor de “Resto del Mundo” sorprendió con su mensaje al recibir el Martín Fierro.

Redacción

Por Redacción

Fede Bal

Fede Bal

Fede Bal subió al escenario a recibir su premio Martín Fierro a la televisión 2025 en la categoría «Viajes/Turismo» por el ciclo “Resto del Mundo” y sorprendió con su discurso porque sacó un encendedor y dijo una frase que no tenía mucha relación con su agradecimiento.

Fede Bal sorprendió en los Martín Fierro: encendedor en mano y un guiño a su padre Santiago

«Por último, quiero agradecer a unas personas que yo creo que ellos saben en este momento a quién me refiero, gracias», dijo el actor y conductor, sembrando un misterio que rápidamente fue develado en redes.

Las líneas las dijo en homenaje a su padre, Santiago Bal, recordando sus palabras en una escena de «Los Simuladores», donde se puede ver al actor presentando premios en una gala y encendiendo el fuego sobre el escenario.


Temas

Fede Bal

Martín Fierro

Fede Bal subió al escenario a recibir su premio Martín Fierro a la televisión 2025 en la categoría "Viajes/Turismo" por el ciclo “Resto del Mundo” y sorprendió con su discurso porque sacó un encendedor y dijo una frase que no tenía mucha relación con su agradecimiento.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios