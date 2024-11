Fede Bal se separó y Cármen Barbieri opinó: “Lo veo solo”

La conductora Carmen Barbieri se refirió a la separación de su hijo, Federico Bal, y la bailarina Florencia Diaz: “Lo veo solo. Me gustaría que esté enamorado”, afirmó la ex vedette.

Fede Bal y Florencia Diaz se separaron después de una fuerte crisis

La relación entre el conductor y la bailarina concluyó recientemente, luego de atravesar una fuerte crisis. La pareja duró casi un año, sin embargo Barbieri relató que su hijo no le “cuenta nada”, además aseguró que la conductora tampoco hace preguntas al respecto.

Anteriormente, Carmen reflexionó: “A mi hijo, lo veo que está solo, pero tiene una novia que vive en México”. En ese momento se refirió a Florencia Díaz que había pasado un tiempo de estadía en México para realizar su participación en el programa “Quién es la máscara”, aunque actualmente reside en Argentina.

Cármen Barbieri: Quiero que él sea feliz, nada más

“Me llamó alguien para decirme que estaba separado, yo no sé nada, no me contó nada y, si no me cuenta, no pregunto”, aseguró Barbieri. Además, la ex vedette contó que no intenta confirmar con Bal, los rumores que trascienden: “Si hago esa pregunta, me dice de todo. Me va a decir, ‘es mi vida mamá, soy un hombre grande ya’, y tiene razón”.

“No me meto en su vida, si él no me viene a consultar, pedir consejo o contarme. Lo veo solo, con sus amigos, pero solo. Me gustaría que él esté enamorado y que, desde la otra parte, esté todo bien. Quiero que él sea feliz, nada más”, remarcó la conductora.

Para concluir, Carmen hizo referencia a los momentos difíciles en la vida de su hijo: “Él ama la vida, después de haber pasado por un cáncer, él es feliz respirando ya. Ama su trabajo y le gusta lo que hace”.