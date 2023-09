Insultos y lágrimas: El tremendo escándalo que enfrenta a Carmen Barbieri y Yanina Latorre

Luego de conocerse tiempo atrás las infidelidades de Fede Bal a su expareja, Sofía Aldrey, un escándalo enfrentó a Yanina Latorre y Carmen Barbieri, que ahora hizo llorar a la conductora de «Mañanísima» frente a las cámaras, después de haber insultado a la panelista de LAM este último jueves.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre asistió a la mediación judicial prevista para resolver sus diferencias con Estefi Berardi, quien la acusó de apuntarla como una de las supuestas amantes de Fede Bal mientras aún estaba comprometido. Ese mismo día, Carmen Barbieri abordó el tema en «Mañanísima» de manera jocosa, y Latorre le respondió a la noche en la pantalla de LAM, sin filtro.

El debate subió de temperatura y, durante la mañana del jueves, Carmen Barbieri la insultó al aire de «Mañanísima» en la pantalla de Magazine. «Estúpida, tarada. Jugábamos, yo estoy tratando que la gente en la casa se ría. Estoy harta de vos” comentó la conductora, muy enojada por lo sucedido en LAM la noche anterior.

Y Yanina Latorre no se quedó callada. Agraviada por Carmen Barbieri, la «angelita» le respondió sin piedad y recordó el cuidado de la artista a su marido, Santiago Bal, antes de morir.

“Yo nunca hablé ni de tus cuernos, ni de que Santiago te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le limpiabas el cu… mientras tenía una enfermedad y el tipo te garc…, te dejó endeudada y te afanaban entre todos. Te compadecí, te ayudé y me inmolé” comentó al aire de LAM.

Por qué Carmen Barbieri lloró en «Mañanísima»

La filosa respuesta de Yanina Latorre generó que Carmen Barbieri se quebrara al aire de «Mañanísima», por Magazine, cuando charlaba con su abogado sobre la posibilidad de aplicar alguna restricción legal para que la «angelita» deje de mencionarla en LAM.

“¿Es para hacerle juicio?” lanzó Carmen Barbieri contra Yanina Latorre. “¿Cómo dice esto de un hombre que está muerto y no se puede defender? Cómo permite esto Ángel, que dice algo de un hombre enfermo que murió en mis brazos”, reflexionó la conductora, con la voz quebrada.

Conmocionada, Carmen Barbieri se mostró afectada por las palabras de su colega. “Un hombre que sufrió tantos años cáncer. Sí, me engañó, me separé, pero mi hijo me preguntó dónde iba a ir el papá. ¿Cómo permiten que esta señora siga ensuciando la vida de la gente?”, remarcó.