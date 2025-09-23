Feng Shui: el lugar donde nunca deberías guardar la escoba en tu casa

La escoba es uno de los elementos de limpieza más comunes y prácticos en cualquier hogar. Su función principal es barrer y remover la suciedad de las superficies para luego retirarla con otros utensilios. Generalmente está compuesta por un palo de madera y fibras duras o cerdas que la hacen liviana y fácil de manipular.

Pero, más allá de sus funciones específicas, este objeto también guarda un vínculo con el Feng Shui, la práctica milenaria que busca la armonía en los espacios, manteniéndolos libres de malas energías y favoreciendo el flujo del Chi. En este sentido, la escoba representa la capacidad de liberar los ambientes de lo que está estancado, aunque también existe un lugar en el que no debería ubicarse, ya que podría atraer energías negativas.

A pesar de que suelen ser muy resistentes y durar varios años, el uso frecuente provoca que sus cerdas pierdan elasticidad y eficacia, lo que obliga a reemplazarla por una nueva para mantener su buen funcionamiento.

En qué lugares del hogar no debe colocarse la escoba, según el Feng Shui

Por lo general, las escobas suelen guardarse junto a otros elementos de limpieza en un espacio determinado. Sin embargo, el Feng Shui advierte que hay ciertos lugares en los que nunca deberían estar. Uno de ellos es el ingreso al hogar: colocarla allí se interpreta como un gesto de expulsión de las energías positivas, como si se barrieran las buenas vibras hacia afuera.

Tampoco se recomienda ubicarla en dormitorios o salas de estar, ya que son ambientes destinados al descanso y la armonía. Según esta práctica milenaria, la presencia de la escoba en estos sitios puede generar tensión e interrumpir la calma. La sugerencia es guardarla siempre en un lugar cerrado, apartado y fuera de la vista, para evitar que interfiera en la energía de los espacios cotidianos.

