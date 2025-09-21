El mejor lugar para poner la planta de ruda y así atraer dinero en primavera, según el Feng Shui 

La ruda es una de las hierbas más asociadas con la prosperidad, la limpieza energética y la buena fortuna. En el Feng Shui, no solo se trata de tenerla en casa, sino de colocarla en un punto estratégico que potencie sus cualidades.

Durante octubre, mes vinculado a la renovación y la preparación de nuevas etapas, la ruda cobra aún más importancia como aliada para atraer dinero y alejar las malas vibras.

Además, es fácil de cuidar y se adapta bien tanto al interior como al exterior, lo que permite incorporarla en el hogar de manera práctica, sin necesidad de grandes conocimientos de jardinería.

Dónde hay que colocar la ruda, según el Feng Shui: cuatro lugares

Cerca de la entrada principal de la casa: se recomienda ubicarla a la derecha de la puerta, ya sea en una maceta o directamente en la tierra. Ahí actúa como “filtro” de energías, al permitir el ingreso de la prosperidad.

En balcones o ventanas que dan a la calle: potencia la protección contra la envidia y favorece la llegada de buenas oportunidades financieras.

En espacios de trabajo o estudio: colocar una maceta pequeña de ruda en el escritorio ayuda a mantener la concentración y atraer éxito profesional.

Evitar ubicarla en baños o dormitorios: el Feng Shui indica que allí pierde su capacidad de atraer abundancia.

Cómo la ruda transforma tu hogar según el Feng Shui y su correcta ubicación

Para el Feng Shui, cada elemento inserto en el hogar tiene su propósito específico: es el caso de la planta de ruda, considerada una especie mágica y protectora, que tiene cualidades energéticas capaces de transformar el ambiente en el que se encuentra. Su ubicación «es una elección estratégica«, indica Terra sobre el tema. Conocé acá qué significa su selección en tu casa.

De acuerdo a las populares creencias del Feng Shui, ubicar una ruda al sur del jardín de tu casa no es un gesto aleatorio, sino que se trata de una elección estratégica destinada a activar la energía del fuego, la vitalidad y la transformación. Así:

Cultivar una planta de ruda en este punto cardinal se convierte en un acto consciente de conexión con las fuerzas espirituales protectoras , según lo que indica el Feng Shui .

en este se convierte en un acto consciente de conexión con las , según lo que indica el . Es que dentro del mapa energético, este lugar favorece la acción, la pasión y la fuerza interior.

«Al colocar una planta de ruda en esta dirección, se está favoreciendo la purificación energética del hogar y la disolución de cargas negativas. Esta elección no solo decora el jardín, sino que actúa como un escudo vibracional que protege a los habitantes de emociones desbordadas y conflictos innecesarios. La ruda, con su aroma intenso y sus propiedades espirituales, se convierte en una aliada poderosa para armonizar el espacio» indica Terra al respecto.