Fernanda Iglesias estalló contra Fabián Doman: «¿No te cansaste de hacerme daño?»

Fernanda Iglesias, panelista del programa televisivo LAM, cargó duramente contra Fabián Doman. En su programa Bien de Mañana de El Trece, el periodista había incluido a Iglesias en un informe de las personas que defendían al cirujano Aníbal Lotocki.

«Tengo un mensaje donde me dicen: ‘Hoy Doman puso un informe donde Fernanda Iglesias bancaba a Lotocki, le declaró la guerra'», leyó al aire el conductor Ángel de Brito.

«Yo lo entrevisté a Lotocki en 2016, lo que defendí en todo caso fue mi entrevista. Si Doman me quiere hacer daño… ya está. ¿No te cansaste de hacerme daño? Suficiente me parece», señaló al respecto Iglesias.

«Era mi trabajo, era la otra campana. Lo que reconozco es que se defendía muy bien, y como que vos decías ‘puede que tenga razón’, pero yo defendí mi nota, claramente no voy a defender a alguien que hace esas cosas», agregó la panelista.

«Y te lo repito, Doman, ¿cuánto más daño me pensás hacer? ¿No te cansaste? ¿No te alcanzó con todo lo que me hiciste? Yo soy una mina que no tengo padrinos, laburo por mi mérito, déjense de joder. No sé por qué labura Doman… tengo mis dudas… él sabe cosas», cerró Fernanda Iglesias.

El mal momento de Fabián Doman: hasta El Zorro lo duplica en rating

«Bien de Mañana», el programa con el que Fabián Doman volvió a la televisión luego de su desafortunado paso como presidente de Independiente, no logra repuntar en el rating y entró en la mira de los autoridades de El Trece.

Ni con escándalos ni situaciones que dan audiencia en otros canales puede levantar el programa de Doman, que ni siquiera se acerca a los números que tenía Nosotros a la Mañana.