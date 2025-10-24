Flor Bertotti y el tierno mensaje de cumpleaños a Federico Amador: “Feliz todo, amorcito lindo de mi vida”

Flor Bertotti celebró el cumpleaños de su pareja con una declaración de amor pública que enterneció a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de postales junto a él y acompañó las imágenes con un mensaje lleno de afecto: “Feliz todo, amorcito lindo de mi vida. Sos espectacular. Sigamos construyendo juntos”.

Flor Bertotti y un mensaje de amor que derritió Instagram

En las fotos se los ve abrazados, riendo y disfrutando de momentos compartidos, desde un paseo al aire libre hasta una cena casera donde él sostiene una pizza recién salida del horno. La secuencia de imágenes transmite cercanía, humor y amor genuino.

Flor y su pareja mantienen una vida discreta pero llena de gestos de amor, en cada aparición pública, la actriz destaca la importancia de construir vínculos desde la confianza y la alegría.

“Sigamos construyendo juntos”, fue una de las frases más celebradas por los fanáticos, que no tardaron en comentar con corazones y palabras de admiración.

La publicación no solo fue un saludo de cumpleaños, sino también una muestra de la etapa plena que vive la actriz, alejada del ruido mediático y enfocada en disfrutar de su presente personal.