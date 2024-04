Flor Moyano y la causa de abuso contra Juan Martino: “Es una herida que no termina de sanar”

Se realizó una nueva audiencia en el juicio de Flor Moyano contra Juan Martino por abuso, mientras ambos participaban del reality “El hotel de los famosos”.

Luego de que Roberto Castillo renunciara a la defensa de la modelo, Moyano contrató a Rodrigo Tripolone para asesorarla y acudir a la Fiscalía N°2 de Cañuelas, donde se tomaron declaraciones testimoniales de testigos de ambas partes.

Una de las citadas fue Mimi Alvarado, que no se presentó. Ella estuvo en el reality y en declaraciones televisivas tomó postura por Martino. Mientras que del lado de Flor se presentó la modelo Flor Ventura.

El abogado Rodrigo Tripolone, nuevo abogado de Flor Moyano, aseguró que “todo el mundo tenía conocimiento de la situación. Hay abuso de poder y manipulación de él hacia ella. Le hace una especia de ritual para someterla psicológicamente. Es claro el mensaje que ella mantuvo en todo momento, ‘no’”.

Antes de ir allí, Flor Moyano se había expresado en redes sociales: “Hoy comienzo una nueva etapa en este largo proceso. Ya más de un año luchando por la verdad, pero hoy con más fuerzas que nunca y con la fe intacta de que estoy en las manos correctas. No les voy a negar lo difícil que es tener que revivir esto una y otra vez y como a pesar de que el tiempo pasa, es una herida que no termina de sanar”.

“Es tan difícil sentir que estás sola contra algo mucho más grande y pesado que vos, que hay tantas injusticias, tanto por atrás, tantos intereses de por medio, y que sos vos luchando por tu integridad como mujer. Y acá estoy, tratando de seguir adelante, hasta cuando no tengo fuerzas, buscándole el sentido a mi vida cada día, intentando ser mejor siempre, siendo fiel a mí misma, a mis valores y a mi persona.”

“Gracias Rodrigo Tripolone por ponerte esto al hombro. Vamos por todo. Sé que estoy bien acompañada. Cómo dice mi psicóloga: ‘Flor sos muy valiente y resiliente, no bajes los brazos’ La verdad que sí, lo soy”, cerró Flor Moyano.

¿Qué dijo Flor Moyano cuándo denunció que fue abusada en El Hotel de los Famosos?

Flor Moyano denunció a Juan Martino, su excompañero de El Hotel de los Famosos, por abuso sexual con acceso carnal.

La productora que llevó adelante el reality de El Trece había difundido un comunicado en el que hizo referencia al tema.

Flor en ese momento dejó un mensaje en redes: «Se que de a poco, con tiempo y a mi forma voy a ir encontrándole sentido a mi dolor. Por eso tengo que seguir trabajando, tengo que buscar pequeños momentos de felicidad, tengo que compartir con personas que me saquen, aunque sea un ratito de este sufrimiento y de esta carga emocional tan fuerte que estoy pasando«, añadió en el posteo que recibió muchos mensajes de apoyo.

«En otras palabras, tengo que hacer lo que mi Alma necesite, tengo que respetarme y respetar mi proceso. Que tiene que ser para mi, siempre lo más importante. Para recupérarme, para recuperar mi vida y mi felicidad», continuó la bailarina.

«Escribirlo me ayuda, me obliga a creérmelo y a tomar fuerzas para salir adelante como hice siempre. Gracias a todas las personas que me brindan su apoyo, si bien hay muchas que lastiman, hay muchas más que me dan fuerza. Confío en que voy a volver a ser la Flor luminosa, feliz y sonriente que siempre fu», cerró.