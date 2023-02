Video: qué mostró El Hotel de los Famosos tras la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino

Flor Moyano denunció a Juan Martino, su excompañero de El Hotel de los Famosos 2, por abuso sexual con acceso carnal. En las últimas horas, la productora que lleva adelante el reality difundió un comunicado al respecto.

En el texto Boxfish expresó «solidaridad» con la influencer, dijo estar a disposición de la Justicia y que no avalarán «ningún tipo de comportamiento inmoral o abusivo».

La influencer también se había expresado en redes sociales. «Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma», había señalado en su cuenta de Instagram.

En ese contexto, ayer se retomaron las emisiones del reality y se vieron distintas escenas de tensión entre Moyano y Martino.

La denuncia de Flor Moyano: qué mostró El Hotel de los Famosos

El Trece en su canal de YouTube compartió un fragmento del cruce entre Flor Moyano y Juan Martino.

Los participantes tuvieron varios encontronazos y todo parece indicar que en los días previos al abuso que denuncia la influencer la cosa no venía bien entre ellos.

Así, en el video en cuestión se consulta si Flor está «celosa» de la participante Yasmín Corti, que se la ve muy cerca del actor. Tras esto, tuvieron una discusión en uno de los vestidores del hotel.

“Dejá de mirarme con esa cara y hablame, que no soy adivino”, le pidió él a ella. “Ojito”, le advirtió Flor. “¿Con qué?”, dijo él haciéndose el desentendido. “Ya sabés con qué”, le puntualizó Flor.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137.