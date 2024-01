En medio del escándalo con Flor Vigna, Noelia Marzol se declaró finalista del Bailando 2023

Durante la noche de ayer dos parejas se enfrentaron en la pista del Bailando 2023, compitiendo por un lugar en la final. Alexis “el Conejo” Quiroga y Martina Peña por un lado y Noelia Marzol y Jony Lazarte dieron todo en la pista para lograr declarase semifinalistas del programa conducido por Marcelo Tinelli.

Luego de que las dos parejas demostraran sus habilidades en los ritmos bachata, disco y cuarteto, llegó la hora de revelar la votación del publico. Así, el conductor del certamen de América TV dio los resultados: “La pareja que llega a la final del Bailando, lo hace con el 52,7% de los votos. La pareja que hoy termina su participación en el certamen, lo hace con 47,3%. ¡Señoras y señoras, son finalistas de este Bailando Noelia Marzol y Jony Lazarte!”.

Luego de unos segundos de shock, la bailarina se tiro al piso, abrazada con su compañero con quién compartió un sentido abrazo.

«Estoy feliz, muchas gracias a todos los que nos votaron. Más allá de que venimos laburando, de la devolución del jurado saber que la gente nos esta apoyando del otro lado es un montón, gracias.» dijo la subcampeona a América TV.

La final contra Tuli Acosta y Sandro Leone es este lunes y será decisión del publico quien se queda con el título de campeona del Bailando 2023.

Flor Vigna y Noelia Marzol arreglaron las cosas luego del escándalo por «Picaflor»

En medio de la promoción de su nueva canción Picaflor, Flor Vigna hizo una interesante confesión luego de que Tinelli le preguntara por el tema.

«Flor me dijo que Picaflor está dedicado a Nico Occhiato y a otros picaflores también.» dijo el conductor del programa.

«Sí. Es más, con Noe hemos compartido un picaflor. Pero ahora ella es una mujer hermosa, casada. Es una señora con muchos códigos.» contestó Vigna, quien se encuentra en el programa temporalmente reemplazando a Pampita en el jurado.

Luego de este episodio, la bailarina casada con Ramiro Arias habló con Ciudad Magazine y se mostró molesta por los comentarios de Vigna: «Me molestó lo que pasó porque estaban mi marido y mis hijos, sino banco el show. Lo entiendo perfecto. Pero el contexto no me pareció que se prestara en absoluto.»

Aunque parecía que todo había quedado en malos términos entre ambas, arreglaron el conflicto hablando en privado. Así se lo dijo Marzol a LAM: “Hablamos y tuvimos una conversación muy linda. Entendí un par de cosas que tal vez le pueden estar pasando a ella. La verdad es que a mí me sensibilizó. Yo ya lo dije, a partir de que fui madre, algo sucedió en mí que todo me sensibiliza mucho”.

“La sentí que realmente no la estaba pasando bien, así que yo ya no tengo nada más para decir. Para mí es un capítulo que está más que concluido y está todo re bien, de verdad” comentó la actriz de Villa Parque.

Por su parte, la interprete de «Picaflor» también hizo declaraciones sobre el conflicto iniciado en la pista del Bailando. “Perdón, soy una boluda, estuve muy mal, me hice la chistosa y salió mal. Asumo todos mis errores, prometo aprender de todo esto. Ya le pedí perdón a Noe y ella encima fue hermosa, porque me escuchó, me aconsejó y quiero pedir perdón” dijo Vigna.