Florencia Peña habló tras el fin del secreto de sumario en la denuncia de Viviana Canosa 

Luego de que se levantara el secreto de sumario en la causa iniciada por Viviana Canosa contra varias personas del espectáculo, Florencia Peña rompió el silencio en América Noticias. Antes de emitir el audio con las declaraciones de la actriz, el panelista Luis Bremer adelantó: “Todos están esperando. Primero que la causa respecto de ellos se caiga y van a iniciar acciones legales contra el canal, contra Adrián Suar y contra Canosa”.

Qué dijo Florencia Peña sobre la denuncia que realizó Viviana Canosa contra ella y otras celebridades

Peña comenzó su descargo con una fuerte crítica al rol de los medios y la Justicia en el caso: «Una cosa para mí importante, para que se entienda, es que esto fue una causa que se armó desde los medios. Los medios fueron parte de esta causa. La Justicia fue parte de esta causa».

La actriz también cuestionó el accionar del fiscal que tomó la denuncia: «Con un fiscal que nunca debería haber recibido una denuncia de estas características en potencial, y después, una causa que fue filtrada en la prensa para que se conociera que había nombres famosos sin ningún tipo de prueba».

Finalmente, Peña apuntó contra el entramado detrás de la exposición pública del caso: «Y eso es lo que también indigna. No fue solo una denuncia de una persona, hubo mucha gente involucrada para que esto saliera tan mal como salió».

¿Qué dijo Viviana Canosa en su denuncia?

En su declaración en Tribunales, Viviana Canosa manifestó: «simplemente quiero que se haga justicia por las víctimas y por las personas que se comunicaron conmigo para que pueda hacer la denuncia».

Y detalló cómo surgió su interés en el tema: «Me comunico con el abogado penalista de Alejandro Roemmers el 7 de febrero de este año, el Dr. Juan Pablo Bigliero, previo eso me comuniqué con Alejandro Roemmers que es quien me deriva a él, porque quería comenzar mi programa de este año con un informe sobre trata de personas y abuso de menores, había tenido víctimas de varios casos incluidos Corazza, Roemmers y las personas que mencioné con anterioridad, y empecé a unir todas las puntas, todas las historias que finalmente en algún punto se encontraban. Eran personas, víctimas que habían estado en diferentes oportunidades con estas personas que menciono. Eso fue lo que me contaron, hace aproximadamente 1 año».