Florencia Peña lleva a juicio a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios

A pocos días del escándalo generado por la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, se conocieron nuevos detalles de la demanda que Florencia Peña iniciará contra Luzu TV, la productora fundada y dirigida por Nico Occhiato. La actriz reclamará un total de 750 millones de pesos por daños y perjuicios, tras su polémica desvinculación del canal de streaming.

De un reclamo contractual a una demanda por 750 millones de pesos

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en un primer momento trascendió que el reclamo rondaba los 200 millones de pesos, cifra que correspondía exclusivamente al cumplimiento del contrato que Peña mantenía vigente con la empresa hasta diciembre.

Sin embargo, ese monto se amplió de manera considerable. A la indemnización por la rescisión del vínculo laboral se sumó una demanda por daños y perjuicios, con la que la actriz busca ser resarcida por las consecuencias que, según sostiene, le provocó el conflicto.

La confirmación del entorno de Fernando Burlando

La información fue confirmada por Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, quien representa legalmente a Peña en la causa. Durante su participación en Pasó en América, reveló: «Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios».