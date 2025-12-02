Florinda Meza y un amor polémico del pasado: “Ser su amante no era mi meta”

La actriz Florinda Meza volvió a conmover a los fanáticos de El Chavo del 8 al hablar en profundidad sobre su relación con Roberto Gómez Bolaños, tanto durante su paso por Argentina como en el emotivo homenaje que grabó desde Chile al cumplirse 11 años de la muerte del comediante.

Florinda Meza rompió el silencio: cómo comenzó su relación con Chespirito y qué más reveló

Florinda Meza compartió recuerdos íntimos, detalles desconocidos del comienzo del romance y momentos significativos de su vida en pareja, reconstruyendo un vínculo que marcó a varias generaciones en toda Latinoamérica.

En una entrevista con Moria Casán en eltrece, la actriz sorprendió al contar cómo fue el primer encuentro íntimo con Gómez Bolaños. Relató que él la cortejó durante cinco años y que la cita ocurrió el 12 de octubre de 1977, en una habitación de hotel en Chile, después de una noche de música y baile.

“No se me tiró encima ni me besó. Hablaba del gran vacío que tenía adentro”, recordó sobre aquel momento previo. Luego confesó que, por miedo y confusión, evitó continuar inmediatamente con la relación:

“Estaba aterrada. Me di cuenta de que había dado un paso poco inteligente. Ser su amante no era mi meta”.

Meza explicó que recién retomaron la intimidad cuando Gómez Bolaños decidió separarse de su primera esposa, Graciela Fernández.

Contó además cómo fue ese momento: “Se fue con un bolso lleno de cuadernos, lápices y una máquina de escribir. No tenía ropa; yo misma le compré cuando se instaló en mi casa”.

La actriz recordó también la única conversación que mantuvo con la ex mujer del creador de El Chavo:

“Me dijo que su coraje no era conmigo, sino con él. Era celosa y tenía razón en serlo”.

Una vez consolidada la relación, vivieron momentos íntimos que Meza describió con ternura y pudor:

“Volvimos a tener relaciones y varias veces nos bañamos juntos”.

Y tras la muerte del actor, reveló: “Después de su muerte no volví a tener relaciones con nadie”.

Florinda también relató el instante exacto en el que Roberto Gómez Bolaños falleció: “Roberto ya no hablaba. Al momento de irse tenía una mirada linda y una sonrisa. Exhaló y se fue. Murió en mi casa. Tenía Parkinson”.

Para cerrar, expresó qué es lo que más añora de su vida junto al comediante: “Lo que más extraño es conversar y bailar. No me gusta que ensucien su memoria”.