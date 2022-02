Fue a una peluquería antes de su fiesta de 15 y por error la dejaron pelada

Una adolescente fue a una peluquería para retocarse el color de las raíces antes de su fiesta de 15 pero por negligencia de la persona que la atendió, perdió el pelo.

La historia se conoció por un video en redes sociales. Aparentemente la profesional a cargo del proceso se puso a arreglar una cortina y la dejó más tiempo del debido con el producto colocado. En consecuencia, al recibir el enjuague la víctima notó que se le caía el pelo.

En ese contexto, la madre intentó llevar a su hija a otro lugar para ver si se podía reparar el daño, pero ya era demasiado tarde. La joven quedó pelada y por ahora usa peluca.

Luego de lo ocurrido, la víctima grabó un video en el que se ven las consecuencias del producto.

“No salgan a inventar que Shei tenía alisados hechos, ni nada de formol que jamás usó, porque tiene el pelo super lacio. Todas las que la conocen saben que mi hija cada tanto se hacia bucles con la buclera porque le encantan, así que nada que ver”, declaró la mamá de la joven.

“No perdió un poco de pelo, no tuviste un error, fue negligencia. Pusiste música, le decías que no llore, que te ponías más loca. Pero todo se paga, solo espero que no se lo hagas a nadie más”, amenazó la madre a la peluquera.