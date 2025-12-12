“Fuera de peligro”: cómo sigue la salud de Joaquín Levinton

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, sufrió un infarto agudo de miocardio durante la madrugada del viernes mientras se encontraba en un bar del barrio porteño de Palermo, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández.

Qué dice el parte médico

En las últimas horas, se difundió un primer parte médico que detalla el estado de salud del músico y los procedimientos a los que fue sometido tras su ingreso al centro de salud.

“Durante la noche de ayer Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho. Ante esta situación se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández. Allí se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent.

El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, informaron en el comunicado de prensa al que accedió NA.

El stent, un dispositivo médico utilizado para restaurar el flujo sanguíneo en la arteria afectada, permitió estabilizar el cuadro del artista, según precisaron los profesionales intervinientes.

De este modo, la institución confirmó que Levinton permanece internado bajo estricta supervisión médica, con un pronóstico favorable tras la intervención realizada.