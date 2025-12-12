La publicación de Joaquín Levinton previo a su internación: “Se vienen cositas”

El cantante de Turf, Joaquín Levinton, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Fernández luego de haber sufrido un infarto mientras se encontraba en un bar del barrio porteño de Palermo. Según confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME, el artista se encuentra fuera de peligro.

Joaquín Levinton fue hospitalizado de urgencia tras una descompensación cardíaca

De acuerdo a lo informado por la Policía de la Ciudad a la Agencia Noticias Argentinas, efectivos policiales acudieron al establecimiento ubicado en Dorrego al 1600, lugar donde se produjo la descompensación que derivó en la inmediata asistencia médica.

Horas antes del episodio, Levinton se había mostrado activo en sus redes sociales, donde compartió una imagen posando sentado en un vestidor. En ese mismo contexto, el cantante aprovechó para promocionar su último proyecto personal, alejado de la música: un libro titulado “Las 4 puertas hacia el orden interior”.

“Se vienen cositas…”, escribió el artista, quien actualmente permanece internado en la unidad coronaria del Hospital Fernández, bajo observación médica.