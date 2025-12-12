Joaquín Levinton sufrió un infarto: qué pasó en el bar donde se encontraba

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, sufrió un infarto agudo de miocardio durante la madrugada de este viernes y fue trasladado de urgencia al servicio de hemodinamia del Hospital Fernández, donde fue intervenido con éxito. Según informaron fuentes médicas, el músico se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente.

El cantante Joaquín Levinton fue hospitalizado tras una descompensación cardíaca

De acuerdo a lo que trascendió, el artista estaba realizando una presentación musical en un bar-restaurante ubicado en avenida Dorrego 1697, en el barrio porteño de Palermo, cuando comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho y se descompensó.

Ante la situación, las personas que se encontraban en el lugar dieron aviso inmediato al SAME, que acudió rápidamente para brindarle asistencia. El titular del organismo, Alberto Crescenti, confirmó en declaraciones televisivas que Levinton “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”.

Según información exclusiva brindada por la Policía de la Ciudad a la Agencia Noticias Argentinas, la alerta se activó alrededor de las 00:45 de este viernes. Efectivos de la Comisaría Vecinal 13 C se dirigieron de inmediato al establecimiento para colaborar con el operativo.

En un comunicado de prensa difundido en las últimas horas, se detalló el diagnóstico y la evolución del músico tras la intervención de urgencia: “Durante la noche de ayer Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho. Ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández. Allí se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”.

Según precisaron fuentes consultadas por NA, el músico salió de la sala de hemodinamia a las 7:35 de la mañana, una vez finalizado el procedimiento, y permanece acompañado por personas de su círculo íntimo en el Hospital Fernández.