Preocupación por Joaquín Levinton: se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

El cantante Joaquín Levinton fue internado de urgencia en el Hospital Fernández luego de sufrir una descompensación cardíaca mientras se encontraba en un bar del barrio porteño de Palermo.

Según se informó, el episodio ocurrió en un restaurante ubicado en Dorrego al 1600, hasta donde se desplazó personal de la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad para brindar asistencia inicial.

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: sufrió un infarto y permanece internado

De acuerdo a lo confirmado por la Agencia Noticias Argentinas, el líder de Turf sufrió un infarto agudo de miocardio, motivo por el cual fue trasladado de inmediato al Hospital Fernández, donde recibió atención en el servicio de hemodinamia. Actualmente, el artista se encuentra fuera de peligro.

En declaraciones a Crónica TV, el titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que Levinton “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras realizaba un show”.

“Presentaba dolores tensos en el pecho, por lo que se decidió actuar rápidamente para descartar un infarto. Se lo compensó en el lugar y se dio aviso al shock room del Hospital Fernández”, detalló.

Además, Crescenti brindó un primer panorama sobre su evolución clínica:

“El parte médico indica que sufrió un síndrome coronario agudo. Es probable que se trate de un infarto, aunque se aguarda el resultado de los estudios”, concluyó.

Con información de NA