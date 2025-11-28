Fuerte mensaje de Mauro Icardi tras la detención del exabogado de Wanda Nara

Mauro Icardi volvió a encender la polémica al publicar un fuerte mensaje en sus historias de Instagram, donde cuestionó duramente, pero sin nombrarlo, al abogado que representaba a Wanda Nara, Nicolás Payarola, quien fue detenido por estafa este jueves por la mañana.

Las duras críticas de Mauro Icardi hacia el ex abogado de Wanda

El futbolista compartió un texto en tono irónico seguido de una serie de acusaciones dirigidas hacia el letrado, pero sin mencionar su nombre.

En la primera parte de su publicación, Icardi citó una frase que suele circular en redes: “¿Cómo habían dicho? ‘Cada uno tiene el abogado que se merece’. Nunca estuve tan de acuerdo con una frase”, escribió, acompañado por un emoji de aplausos.

Luego añadió: “Permítanme dudar lo de ‘Buenos abogados y sobre todo grandes seres humanos’”, cerrando la idea con emojis de risa.

Debajo del texto, el jugador sumó una imagen con la frase “Hermosa mañana, ¿verdad?”, a modo de ironía.

En el tramo final de la historia, Icardi dirigió un mensaje directo, aunque sin identificar al destinatario, en el que lanzó calificativos y cuestionamientos. “¿Esta lacra, estafador, acosador y ladrón es el mismo que defendía los intereses de mis hijas? No puede defender ni los suyos”, escribió.

Finalmente, cerró con una frase que sugiere que seguirá hablando del tema: “Como siempre dije, van a caer uno por uno. Solo hay que sentarse a esperar”.

Hasta el momento, Icardi no amplió su descargo ni dio más detalles sobre el origen del conflicto, tampoco mencionó a quién iban dirigidas sus historias, pero detrás de la detención del letrado, se asume que fue contra él.