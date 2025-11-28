Detuvieron al exabogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, en una causa por estafas

El mediático abogado Nicolás Agustín Payarola Hernayes fue detenido en las últimas horas tras un allanamiento en el marco de la causa en la que se lo investiga por presuntas estafas y otros delitos.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los operativos se realizaron en Nordelta y Beccar, y finalizaron con la aprehensión de Payarola.

Impactante operativo: arrestan al abogado Nicolás Payarola en Nordelta

La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas por las personas damnificadas: María Ximena Braña, Juan Marcelo Montiel (familiar del futbolista), Macarena Posee, Silvana de Leonardis, Débora Grecco y Norma Graciela Vignoni.

Los procedimientos fueron autorizados por el fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavídez, y ejecutados este jueves por la mañana en ambos domicilios. Uno de los operativos concluyó con la detención del exabogado de la mediática Wanda Nara, además del secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y teléfonos celulares.

Payarola está siendo investigado por los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.