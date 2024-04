Furia habló sobre su salida de Gran Hermano: «Hay algo que dio mal y hay que corroborar»

La noticia sobre la salida, en principio temporal, de Furia de Gran Hermano generó preocupación tanto en su familia como en sus seguidores. Este martes, la propia participante habló sobre el tema y de su estado de salud, motivo por el cual dejará por algunas horas el aislamiento.

Durante el programa de esta noche, la hermanita se acercó hasta el confesionario, donde entabló una charla con el conductor del ciclo Santiago del Moro. Allí, dijo que saldrá momentáneamente con el objetivo de «cuidar mi salud» y hacerse unos chequeos médicos, bajo un estricto protocolo.

«Hay algo que dio mal y hay que corroborar. Me dijo la médica que no me asuste, pero como es un tema de la sangre y tengo un currículum familiar complejo, me preocupo» se sinceró la competidora, al tiempo que envió tranquilidad a su hermana, amigos y fans.

Explicó además que, por su trabajo como atleta de alto rendimiento, tendría que hacer estudios médicos «constantemente» y añadió que desarrollar esa actividad «en algún momento te pasa factura».

Furia adelantó también cómo comunicará la noticia al resto de la casa: «La idea es decirles que yo misma salgo por un tema de salud, ya todos saben que estoy haciendo ayuna y solo tomo agua».

Furia saldrá de Gran Hermano: cómo será el protocolo para mantener el aislamiento

Previamente, del Moro dio más detalles del operativo para sacar de la casa a la competidora y luego reingresarla, siempre respetando el aislamiento, principal requisito y característica del reality.

Al respecto, indicó que «ella va a ir a un lugar ya establecido», para realizarse los chequeos. Durante el viaje, «se aplicará todo tipo de protocolo para que no se rompa el aislamiento, va estar con auriculares y música», precisó.

Además, anticipó que «probablemente» no se vea su regreso a la competencia, que se producirá en las próximas horas, tras visitar un centro de salud.

Quién quedó como líder de la semana en Gran Hermano

Por otra parte, este martes también sirvió para definir al nuevo líder de la semana en Gran Hermano, lugar que quedó para Bautista luego de una reñida definición con Emmanuel.

El uruguayo se impuso en una compleja prueba, que combinó destreza física con equilibrio. Con esta victoria, gozará de inmunidad al momento de las nominaciones y podrá sacar de placa a un jugador y reemplazarlo por otro.